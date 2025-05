Wie sehr unterscheiden sich Nothing Phone (3a) und Nothing Phone (3a) Pro? Unser Vergleich verrät, welche Vorteile das teurere Modell bietet. Sie betreffen vor allem die Kamera.

Inhaltsverzeichnis

Nothing Phone 3(a) vs. 3(a) Pro: Wichtigste Unterschiede

Das Design unterscheidet sich

Das Nothing Phone (3a) Pro hat die bessere Kamera

Die Selfie-Kamera des Nothing Phone (3a) Pro ist schärfer

eSIM-Support gibt's nur beim Nothing Phone (3a) Pro

Das Nothing Phone (3a) ist etwas leichter

Das Nothing Phone (3a) ist günstiger

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Nothing Nothing Modell Nothing Phone 3(a) Nothing Phone 3(a) Pro Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 17,99 € Blau ab 24,99 € o2 ab 279,00 € Amazon ab 20,99 € Blau ab 29,99 € o2 ab 449,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.77 Zoll 6.77 Zoll Auflösung 2392x1080 Pixel 2392x1080 Pixel Pixeldichte 387 ppi 387 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz bis zu 120 Hz Display-Schutz Panda Glass Panda Glass Maße Größe 163.5x77.5x8.4 mm 163.5x77.5x8.4 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Weiß, Schwarz, Blau Grau, Schwarz Gewicht 201 g 211 g Wasserdicht IP64 IP64 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Taktrate 2.5 GHz 2.5 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 / 12 GB RAM 8 / 12 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB 128 / 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Akkulaufzeit YouTube: bis zu 26 h YouTube: bis zu 26 Std. h Wireless Charging nein h nein h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android (ab Werk) Android (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2031 Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2031 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 50 (Tele) + 8 (Ultraweitwinkel) 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 8 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 32 MP 50 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD nein nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 329 Euro (UVP) Ab 479 Euro (UVP)

Design: Kleine, aber feine Unterschiede

Nothing Phone (3a) und (3a) Pro haben einen sehr ähnlichen Look und doch gefällt uns das Pro-Modell eindeutig besser. Seine Kamera fügt sich perfekt in das Gesamtbild ein und vollendet eines der derzeit spannendsten Smartphone-Designs auf dem Markt. Aber auch das günstigere Modell ist schick, insbesondere im Vergleich zu anderen Handys aus seiner Preisklasse.

(© 2025 Nothing ) Das Nothing Phone (3a) in Weiß (© 2025 Nothing ) Das Nothing Phone (3a) Pro in Schwarz und Grau

Ein Blickfang bei beiden Geräten ist das innovative Glyph-Interface: drei LED-Leuchten, die keineswegs nur als Verzierung dienen, sondern euch über eingehende Nachrichten und vieles mehr informieren können.

Einen Größenunterschied gibt es kaum: Lässt man die etwas weiter hervorstehende Kamera des Nothing Phone (3a) Pro außen vor, sind die Abmessungen identisch. Das Nothing Phone (3a) ist aber 10 g leichter.

Bei beiden Smartphones kommt das gleiche Material zum Einsatz: Kunststoff für den Rahmen und Glas über der Rückseite. Wasserdicht sind Nothing Phone (3a) und (3a) Pro nach IP64.

Identisches AMOLED-Display

Keine Unterschiede erwarten euch bei den Bildschirmen. Sowohl das Nothing Phone (3a) als auch das (3a) Pro besitzen ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, das mit 2392 x 1080 Pixeln auflöst. Die Bildwiederholrate erreicht bis zu 120 Hz, was angenehm flüssige Animationen ermöglicht. Jeweils bis zu 3000 Nits Spitzenhelligkeit versprechen eine gute Ablesbarkeit im Freien. Geschützt sind die Displays durch Panda Glass.

Kamera-Vergleich: Nothing Phone (3a) vs. (3a) Pro

Hauptvorteil des Nothing Phone (3a) Pro ist die bessere Zoom-Kamera. Es besitzt erstaunlicherweise eine Periskoplinse, wie man sie eigentlich nur von High-End-Geräten kennt. An deren Qualität kommt sie zwar nicht ganz heran, sie schlägt sich im Vergleich dazu aber respektabel. Für ein Smartphone dieser Preisklasse ist der optische 3x-Zoom sehr gut.

(© 2025 CURVED )

Das Nothing Phone (3a) muss mit einem traditionellen Teleobjektiv (50 MP) vorliebnehmen, das eine geringe optische Vergrößerung (2x), einen kleineren Bildsensor und keine optische Bildstabilisierung bietet.

Ernüchternd ist das aber nur im Vergleich zum Nothing Phone (3a) Pro. Denn dass ein derart günstiges Smartphone überhaupt einen optischen Zoom hat, verdient bereits Lob. Und: Bei zweifacher Vergrößerung hat das Standardmodell sogar leicht die Nase vorn, wenn ihr mit ruhiger Hand fotografiert.

Nothing Phone (3a): Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.88, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.88, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus 8-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/4,0"-Sensor

f/2.2, 1/4,0"-Sensor 50-MP-Telelinse: f/2.0, 1/2,74"-Sensor, Autofokus, 2x-Zoom (opt.), OIS

f/2.0, 1/2,74"-Sensor, Autofokus, 2x-Zoom (opt.), OIS 32-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,44"-Sensor

Nothing Phone (3a) Pro: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.88, 1/1,57"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.88, 1/1,57"-Sensor, OIS, Autofokus 8-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/4,0"-Sensor

f/2.2, 1/4,0"-Sensor 50-MP-Telelinse: f/2.6, 1/1,95"-Sensor, Autofokus, 3x-Zoom (opt.)

f/2.6, 1/1,95"-Sensor, Autofokus, 3x-Zoom (opt.) 32-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,44"-Sensor

Die 50-MP-Hauptkamera von Nothing Phone (3a) und 3(a) Pro ist auf den ersten Blick identisch. Tatsächlich kommen aber zwei unterschiedliche Bildsensoren zum Einsatz. Das Nothing Phone (3a) Pro nutzt den Samsung ISOCELL GNJ, das Standardmodell den Samsung ISOCELL GN9.

Im direkten Vergleich hat die Hauptkamera des Nothing Phone (3a) Pro hauchdünn diese Nase vorn. Besonders bei Tageslicht ist der Unterschied aber zu vernachlässigen.

Keine Unterschiede gibt es beim 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, das leider nicht die Qualität der beiden anderen Linsen erreicht. Den Selfie-Vergleich gewinnt das Nothing Phone (3a) Pro gegen das Nothing Phone (3a) dann wieder, dank höher auflösender Frontkamera.

Zwischenfazit: Beide Geräte zählen zu den besten günstigen Handys mit guter Kamera – insbesondere das Pro-Modell.

Leistung und Speicher

Die Performance von Nothing Phone (3a) und 3(a) Pro ist so gut wie identisch, sofern ihr euch für die gleiche Konfiguration entscheidet. Das Pro-Modell verfügt immer über 12 GB RAM, das Standardmodell gibt es alternativ auch mit 8 GB RAM.

Als Chipsatz dient jeweils der Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, der in der Mittelklasse zuhause ist und im Alltag für ein flottes Nutzererlebnis sorgt. Großen Anteil daran hat auch die hervorragende, smoothe Benutzeroberfläche Nothing OS, die manchmal fast ein wenig Flaggschiff-Feeling aufkommen lässt.

Akku und Aufladen

Ebenfalls keine Unterschiede gibt es bei Laufzeit und Ladegeschwindigkeit. Beide Smartphones haben eine Akkukapazität von 5000 mAh und erreichen in Tests fast identische Ausdauerwerte. Der Hersteller gibt die Akkulaufzeit für Nothing Phone (3a) und (3a) Pro jeweils mit "bis zu 26 Stunden YouTube" bzw. "bis zu 24 Stunden Instagram" an. Fast Charging ist mit bis zu 50 W möglich und eine volle Aufladung laut Nothing in 56 Minuten. Auf Wireless Charging müsst ihr – wie in dieser Preisklasse üblich – verzichten.

eSIM nur für das Nothing Phone 3a Pro

Neben Kamera und Design ist der größte Unterschied zwischen Nothing Phone 3a und 3a Pro die eSIM-Unterstützung. Die gibt es nämlich nur beim Pro-Modell. Dual-SIM-fähig ist das Nothing Phone (3a) trotzdem, wenn ihr zwei physische SIM-Karten verwendet.

Preise im Vergleich

Da das Nothing Phone (3a) auch mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher erhältlich ist, fällt der Einstiegspreis (329 € UVP) deutlich geringer aus als beim Pro-Modell (459 € UVP), das nur mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher verfügbar ist. In dieser Konfiguration kostet das Standardmodell regulär 379 Euro. Im Netz sind beide Geräte mitunter aber günstiger zu finden. Hier seht ihr die Amazon-Preise (Stand Mai 2025):

Preise für das Nothing Phone (3a) 8 GB RAM / 128 GB Speicher: ab 279 Euro

ab 279 Euro 12 GB RAM / 256 GB: ab 329 Euro

Preise für das Nothing Phone (3a) Pro 12 GB RAM / 256 GB: ab ca. 449 Euro Unser Fazit: Nothing Phone (3a) oder Nothing Phone (3a) Pro? Francis Lido Die beiden Nothing-Handys sind zwei der spannendsten Mittelklasse-Smartphones auf dem Markt. Im direkten Vergleich hebt sich das Nothing Phone (3a) Pro hauptsächlich durch seine bessere Kamera vom Nothing Phone (3a) ab.

Eine Periskoplinse zum Zoomen ist nicht nur für diese Preisklasse etwas Besonderes. Auch das Standardmodell muss sich dank Teleobjektiv diesbezüglich aber nicht verstecken. Weitere Vorteile des Pro-Modells sind der eSIM-Support und das unserer Meinung nach schickere Design.

Ob euch das den Aufpreis wert ist, müsst ihr selbst entscheiden. Wir würden wohl zum Nothing Phone (3a) Pro greifen, doch der deutlich niedrigere Preis ist ein gutes Argument für das Standardmodell.



