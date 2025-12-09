In einer Pressemitteilung weist Nothing auf einen exklusiven o2-Deal hin. Und tatsächlich: Zum Nothing Phone (3) gibt's die 99 € teuren CMF Headphone gratis dazu. Seltsamerweise geht es aber noch viel besser: Zum gleichen Preis bekommt ihr wahlweise auch die Nothing Headphone (1) im Wert von 249 € im Bundle mit dem Handy.

Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob es sich um einen Fehler handelt. Doch die Wahl zwischen den beiden Angeboten ist für uns ein No-Brainer: Wer hier nicht die Nothing Headphone (1) zu seinem Nothing Phone (UVP: 799 €) dazunimmt, macht unserer Meinung nach einen großen Fehler. Den könnte womöglich auch o2 bei dieser Preisgestaltung (jeweils nur 31,99 € monatlich) gemacht haben. Deswegen schlagt lieber zu, bevor es zu spät ist. Hier geht's direkt zum Angebot:

Nothings erstes Flaggschiff Nothing Phone (3) Mit dem Nothing Phone (3) greift der Hersteller endlich im Premium-Segment an. Zum fairen Preis gibt's hier eine gute Ausstattung samt Periskopkamera, ein einzigartiges Design und das neue Mini-Display auf der Rückseite. ✓ AKTION: inkl. Nothing Headphone (1) (UVP: 249 €)

✓ 30 GB Datenvlumen | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 31,99 € o2

Das Nothing Phone (3) bei o2 im Überblick

Nothing Phone 3 (a) (UVP: 799 €) für nur 1 Euro Anzahlung

(UVP: 799 €) für nur 1 Euro Anzahlung Inklusive: Nothing Headphone (1) (UVP: 249 €)

Nothing Headphone (1) (UVP: 249 €) Farbe: Schwarz

Schwarz Netz: o2

o2 Tarif: o2 Mobile M

o2 Mobile M Datenvolumen: 30 GB+

30 GB+ Geschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s inkl. LTE & 5G

bis zu 300 Mbit/s inkl. LTE & 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis

Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis Laufzeit: 36 Monate (nur Gerät)

36 Monate (nur Gerät) Versandkosten: 4,99 Euro

4,99 Euro Monatlich: 31,99 Euro

Neben dem Nothing Phone (3) und besagten Edel-Kopfhörern bekommt ihr den Handytarif o2 Mobile M mit dazu. Das sichert euch 30 GB monatliches und jährlich wachsendes Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat für Telefonate in alle deutschen Netze und grenzenlose SMS. Der Handyvertrag hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Die 36 Monate beziehen sich wie üblich nur auf die Raten für das Handy. Die monatlichen Kosten reduzieren sich daher entsprechend, wenn ihr den Handyvertrag nach 24 Monaten kündigen solltet.

Wie gut ist das Nothing Phone (3)?

Nothing bezeichnet das Phone (3) als sein erstes echtes Flaggschiff. Es kombiniert eine starke Ausstattung samt guter Kamera und langer Akkulaufzeit mit einem außergewöhnlichen Design und der innovativen Glyph Matrix. Das kleine Mini-Display weist euch auf eingegangene Nachrichten und Telefonate hin, kann aber noch viel mehr – und ist ein absoluter Eye-Catcher. In Tests hat das Nothing Phone (3) sehr positiv abgeschnitten. Ähnlich wie die Nothing Headphone (1), die ihr bei dem Angebot dazubekommt.

Jetzt schnell sichern:

Nothings erstes Flaggschiff Nothing Phone (3) Mit dem Nothing Phone (3) greift der Hersteller endlich im Premium-Segment an. Zum fairen Preis gibt's hier eine gute Ausstattung samt Periskopkamera, ein einzigartiges Design und das neue Mini-Display auf der Rückseite. ✓ AKTION: inkl. Nothing Headphone (1) (UVP: 249 €)

✓ 30 GB Datenvlumen | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 31,99 € o2

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht