Nothing Phone (3) im Test: Übersicht der Wertungen

Wie schneidet das Nothing Phone (3) im Test ab? Um euch eine möglichst objektive Einschätzung zu geben, haben wir uns die wichtigsten deutschen und internationalen Expertenmeinungen angeschaut. Lest jetzt, wie die Bewertungen für das Nothing Phone (3) ausgefallen sind.

Nothings erstes Flaggschiff Nothing Phone (3) Mit dem Nothing Phone (3) greift der Hersteller endlich im Premium-Segment an. Zum fairen Preis gibt's hier eine gute Ausstattung samt Periskopkamera, ein einzigartiges Design und das neue Mini-Display auf der Rückseite. 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ZUGABE: Nothing Ear (open)

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 29,99 € Blau 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ZUGABE: Nothing Ear (open)

Bis zu 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 34,99 € o2 Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ohne Vertrag ab 799,00 € Amazon

Testübersicht: Wie gut ist das Nothing Phone (3)

Das Nothing Phone (3) hat in Tests überwiegend gut abgeschnitten. Vereinzelt gab es sogar mal ein "Sehr gut". Das Smartphone ist gut ausgestattet, an die waschechten Flaggschiffe von Apple, Samsung und Co. komme es aber nicht ganz heran. Wie Tech-Influencer MKBHD in seinem Test-Video zum Nothing Phone (3) gut auf den Punkt bringt, ist es in diversen Bereichen knapp hinter den großen Namen angesiedelt:

In der Praxis werdet ihr die kleinen Unterschiede zu echten Flaggschiffen aber nur selten bemerken. Im Gegenzug bietet das Nothing Phone (3) ein einzigartiges Design und Features, die ihr so nirgendwo anders findet. Das macht es zu einer spannenden, spaßigen und empfehlenswerten Alternative zu den üblichen Verdächtigen.

Nothing Phone (3) in der Übersicht Geräte-Abbildung Hersteller Nothing Modell Phone (3) Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 29,99 € Blau ab 34,99 € o2 ab 799,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll Auflösung 2800x1260 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass 7i Maße Größe 160.6x75.59x8.99 mm Material Gorilla Glass Victus (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Schwarz, Weiß Gewicht 218 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 Taktrate bis zu 3.21 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 / 16 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 5150 mAh Kapazität Akkulaufzeit Wireless Charging Ja (15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit Nothing OS 3.5 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2030 / Sicherheitspatches bis 2032 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 50 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 799 Euro (UVP)

Vorteile: Wo das Nothing Phone (3) im Test überzeugt hat

Auch wenn das Design nicht jedermanns Sache ist, sind sich die Tester einig: Langweilig sieht das Nothing Phone (3) auf keinen Fall aus. Die meisten bewerten den ungewöhnlichen Look als erfrischend anders.

Das Nothing Phone (3) in Schwarz und Weiß (© 2025 Nothing )

Was das Handy auszeichnet, sind weniger die technischen Spezifikationen. Das Smartphone mache einfach Spaß, wie Wired in seinem Test zum Nothing Phone (3) erklärt: Es sei nicht das leistungsstärkste Smartphone auf dem Markt, aber es bereite einfach Freude, es in der Hand zu halten und zu nutzen. Spaß komme bei Elektronikgeräten heutzutage viel zu kurz und Nothing habe ihn mit dem Phone (3) zurückgebracht.

Dazu trägt den Tests zufolge auch das neue Mini-Display ("Glyph Matrix") auf der Rückseite bei. Es kann unter anderem auf Anrufe und Benachrichtigungen hinweisen oder als kleiner Spiegel bei Selfies mit der Hauptkamera fungieren. In den Tests zum Nothing Phone (3) schneidet es deutlich praktischer ab als das Glyph-Interface des Vorgängers.

Im Vergleich zum Nothing (2) habe sich außerdem die Ausstattung in nahezu allen Bereichen verbessert – inklusive Wasserschutz (IP68). Insgesamt bewerten die Tester die Hardware des Nothing Phone (3) als gut.

Lob erhalten vor allem:

das starke OLED-Display ,

, die "sehr hochwertige Triple-Kamera" (CHIP),

(CHIP), die gute Akkulaufzeit und das schnelle Aufladen (Android Central),

und das (Android Central), und die "sehr guten Stereo-Lautsprecher" (GSMArena).

Auch der im Vorfeld teilweise belächelte Chipsatz (Snapdragon 8s Gen 4) scheint einen guten Job zu machen und sorge für eine "einwandfreie" Performance (Wired).

Weitere in Tests zum Nothing Phone (3) genannte Vorteile sind die exzellente Software "Nothing OS" und die Versorgung mit Android-Updates bis 2032.

Nachteile: Hierfür gibt es Kritik

Kein Smartphone ist perfekt und so muss auch das Nothing Phone (3) in Tests ein wenig Kritik einstecken. Dass die Ausstattung zwar fast, aber nicht ganz auf Oberklasse-Niveau ist, ist deshalb ein großes Gesprächsthema, weil der Hersteller es im Vorfeld als sein "erstes echtes Flaggschiff" angekündigt hatte.

Ein Blick auf das Datenblatt verrät aber, dass Nothing unter anderem beim Chipsatz und dem Display-Schutz leichte Abstriche gemacht hat. Außerdem fehlt dem 120-Hz-Display die bei anderen Flaggschiffen verbreitete LTPO-Technologie zur Reduzierung des Stromverbrauchs.

Aufgrund solcher Kompromisse sei das Smartphone zwar nicht teuer, aber auch kein Preis-Leistungs-Hit (Wired).

Nothing Phone (3) im Test: Fazit zu den Wertungen

Testwertung: Nothing Phone (3)

8.2 Curved Score

Top Macht einfach Spaß

Gute Kamera

Mini-Display auf der Rückseite

Gutes Display

Gute Akkullaufzeit Flop Kein LTPO-Display

Display-Schutz könnte besser sein

Kein echter Flaggschiff-Chip

Design Display Kamera Performance Software & Apps Akku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Feature Tabelle Betriebssystem Android 15 mit Nothing OS 3.5

Prozessor: Name Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4

Prozessor: Taktung bis zu 3.21 Ghz

Prozessor: Anzahl Kerne 8

Speicherkapazität 256 / 512 GB

Arbeitsspeicher 12 / 16 GB

Kamera-Auflösung: Back 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) Megapixel

Kamera-Auflösung: Front 50 Megapixel

Bildschirmdiagonale 6.67 Zoll

Auflösung Höhe 2800 Pixel

Auflösung Breite 1260 Pixel

Grafikchip Adreno 825

Display Technologie AMOLED

Display Pixeldichte 460 ppi

Schnittstellen/Anschlüsse USB-C

Feature: Bluetooth

Feature: WLAN

Feature: NFC

Feature: GPS

Feature: GPRS/EDGE

Feature: UMTS

Feature: LTE

Feature: Dual-SIM

Feature: Fingerabdruckscanner

Akkuleistung 5150 mAh

Höhe 160.6 mm

Breite 75.59 mm

Tiefe 8.99 mm

Gewicht 218 g

Status Angekündigt

