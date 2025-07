Mit Spannung erwartet und wochenlang angeteastert, hat das Nothing Phone (3) gestern Abend endlich komplett die Hüllen fallen gelassen. Ist es das angekündigte "echte Flaggschiff", das der Hersteller uns versprochen hat?

Spätestens beim Blick auf den Prozessor wird klar, dass Nothing sein Versprechen zumindest nicht komplett einlösen kann. Der Snapdragon 8s Gen 4 ist kein echter aktueller Flaggschiff-Chip, sondern eine Stufe darunter zu verorten. Auch an manch anderer Stelle (etwa dem Display-Schutz) bleibt das Nothing Phone (3) den Flaggschiff-Nachweis schuldig. Dennoch handelt es sich um ein äußerst spannendes und durchaus attraktives Smartphone, wie ihr es bei keinem anderen Hersteller bekommt.

Mini-Display ersetzt altes Glyph-Interface

Erstaunlicherweise hat sich Nothing beim Phone (3) vom beliebten Glyph-Interface der bisherigen Modelle verabschiedet, das aus mehreren LED-Streifen besteht. An seine Stelle tritt die neue "Glyph-Matrix", bei der es sich um ein kleines, rundes Mini-Display handelt. Auf der Rückseite rechts oben platziert, kann es zum Beispiel bei Selfies euer Gesicht anzeigen ("Glyph-Spiegel"). So sind Selbstporträts mit der Hauptkamera möglich.

Ein weiteres der zahlreichen Anwendungsszenarien ist die Anzeige von Anruferbildern. Weder die Bilder von euch noch von anderen sind dabei wirklich realistisch, sondern erinnern an verpixelte Videospiel-Charaktere – was durchaus beabsichtigt ist und einen eigenen Charme hat.

Darüber hinaus kann das Display Benachrichtigungen, die Uhrzeit oder den Akkustand anzeigen und sogar Mini-Spiele wie virtuelles Flaschendrehen starten. Die Auswahl der Funktionen erfolgt über einen dedizierten Button auf der Rückseite.

Ausstattung fast auf Flaggschiff-Niveau

Wie bereits angedeutet, kann das Nothing Phone (3) nicht ganz mit der Ausstattung von aktuellen Flaggschiff-Handys mithalten. Es ist aber ziemlich nah dran. Der Chipsatz ist zumindest vergleichbar mit Flaggschiffantrieben aus dem Vorjahr und dank bis zu 16 GB RAM dürfte das Handy für die allermeisten Nutzer mehr als genügend Leistung bieten. Darüber hinaus erwartet euch ein großes, scharfes und sehr helles AMOLED-Display, das viel Spaß machen sollte.

Besonders spannend ist aber das Kamera-Setup, das aus drei 50-MP-Linsen besteht. Eine davon ist ein Periskop-Objektiv mit 3-fachem optischem Zoom. Hinzu gesellen sich die Hauptlinse und ein Ultraweitwinkel. Von der Qualität dieses Gespanns hängt maßgeblich ab, ob das Nothing Phone (3) seinen Preis (ab 799 Euro) rechtfertigen kann. Kamera-Tests werden bald die Antwort liefern, die ersten Eindrücke klingen aber positiv.

Das Nothing Phone (3) startet am 4. Juli 2025 in den Vorverkauf. Der reguläre Marktstart beginnt am 15. Juli. Für 799 Euro gibt's 12 GB RAM und 256 GB Speicher, für 899 Euro bekommt ihr 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz.

Nothing Phone (3): Technische Daten Geräte-Abbildung Hersteller Nothing Modell Phone (3) Zur Produktübersicht Aktuelle Deals Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll Auflösung 2800x1260 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass 7i Maße Größe 160.6x75.59x8.99 mm Material Gorilla Glass Victus (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Schwarz, Weiß Gewicht 218 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 Taktrate bis zu 3.21 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 / 16 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 5150 mAh Kapazität Akkulaufzeit Wireless Charging Ja (15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit Nothing OS 3.5 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2030 / Sicherheitspatches bis 2032 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 50 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 799 Euro (UVP)

