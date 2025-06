Nothing Phone (3a) bei Amazon: Handy mit echtem Zoom jetzt zum Knallerpreis

Bei Amazon gibt es aktuell einen echten Knaller-Deal: Das Nothing Phone (3a) ist deutlich im Preis gefallen. Wir verraten, wie gut der Preis im Vergleich ist und wieso sich das günstige Mittelklasse-Smartphone lohnt.

Amazon bietet euch gerade das Nothing Phone 3a in der Farbe "Weiß" für nur 279 Euro statt 329 Euro (UVP) im Deal an.

Praktisch: Versandkosten müsst ihr keine zahlen, denn auch Nicht-Prime-Kunden können ab einem Bestellwert von 39 Euro kostenfrei versenden lassen.

Preis-Analyse: Deshalb lohnt sich der Deal

Ein Blick auf Preisvergleichsseiten wie idealo.de und Amazon-Tracker wie Keepa zeigt: Wenn ihr bei diesem Amazon-Deal zugreift, bekommt ihr das Nothing Phone (3a) zu einem absoluten Top-Preis. Das Smartphone gab es bei Amazon noch nie günstiger. Auch bei anderen Shops gibt es das Handy derzeit nicht billiger.

Der historische Bestpreis liegt ebenfalls nicht weit unter dem aktuellen Angebot (270,36 Euro). Wer auf einen guten Deal gewartet hat, kann hier bedenkenlos zugreifen.

Nothing Phone (3a): Deshalb lohnt sich das Smartphone

Beim Nothing Phone (3a) handelt es sich um ein Mittelklasse-Smartphone der aufstrebenden britischen Marke "Nothing". Hinter dem Namen steht der Mitgründer der Marke OnePlus: Carl Pei. Die Smartphones überzeugen mit einem starken Fokus auf Design und Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits das Nothing Phone (2a) konnte uns im Test in diesem Bereich überzeugen. Das Nothing Phone 3(a) legt eine deutliche Schippe drauf und bietet viel fürs Geld:

Für den Preis kann vor allem die Triple-Kamera beeindrucken: Sie bietet euch neben einer 50-MP-Hauptkamera und einem 8-MP-Weitwinkelobjektiv eine "echte" 50-MP-Telekamera mit optischem 2x-Zoom und verlustfreiem 4x-Zoom. In dieser Preisklasse ist das extrem selten. Oft fehlt ein Teleobjektiv bei günstigeren Handys komplett oder wird nur als verlustreicher, rein digitaler Zoom umgesetzt.

Auch das Design mit dem leuchtenden Glyph-Interface auf der Rückseite und das 6,77 Zoll große 120-Hz-OLED-Display mit symmetrischen Rändern sind starke Argumente für das Smartphone. Dank des Snapdragon 7s Gen 3 lassen sich zudem viele beliebte Spiele mit angepasster Grafik problemlos spielen. Der 5000-mAh-Akku mit 50-W-Schnellladefunktion rundet das Paket ab.

Wer auf Premium-Materialien wie Edelstahl oder Aluminium verzichten kann und ein vielseitiges, stylishes Smartphone mit Zoom sucht, kann hier zugreifen.

Hier geht's zum Deal: Nothing Phone (3a) in Weiß bei Amazon für 279 Euro statt 329 Euro

