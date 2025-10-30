Nothing hat seine Smartphone-Familie um ein neues Mitglied erweitert: das Nothing Phone (3a) Lite. Es ist das günstigste Modell der aktuellen 3er-Reihe und bringt dennoch einige interessante Features mit. Wer auf der Suche nach einem auffälligen, aber günstigen Handy ist, sollte genauer hinsehen – auch wenn sich nicht jede Entscheidung des Herstellers nur positiv auswirkt.

Optisch bleibt sich Nothing treu: Auch das 3a Lite setzt auf ein teils transparentes Design, diesmal in etwas reduzierter Form. Das Gehäuse besteht aus Panda Glass, der Rahmen aus Aluminium. Farblich habt ihr die Wahl zwischen Schwarz und Weiß. Mit an Bord ist auch der sogenannte Essential Key – ein vielseitig nutzbarer physischer Knopf, der sich bereits bei den anderen Modellen der Serie findet. Das Gerät ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

LED statt Glyph – aber mit cleveren Funktionen

Im Gegensatz zum Nothing Phone (3) und 3(a) Pro fehlt das ikonische Glyph-System hier zwar, komplett aufs Lichtspiel müsst ihr aber nicht verzichten. Stattdessen gibt es eine klassische Benachrichtigungs-LED, die allerdings einiges kann: Sie kann bei eingehenden Anrufen, Nachrichten oder App-Benachrichtigungen aufleuchten – und sogar als Countdown-Timer beim Fotografieren dienen. Mit der "Flip to Glyph"-Funktion leuchten die Hinweise nur auf, wenn das Handy mit dem Display nach unten liegt.

Unter der Haube punktet das Phone 3a Lite mit einem 5000-mAh-Akku, der laut Hersteller für 22 Stunden YouTube oder knapp 10 Stunden Gaming reicht. Dank 33-Watt-Schnellladen ist der Akku in etwa 20 Minuten zur Hälfte voll. Beim Display setzt Nothing auf ein 6,77-Zoll-OLED mit Full-HD-Auflösung, 120-Hz-Bildwiederholrate und starker Helligkeit – selbst draußen bei Sonnenschein.

Gute Technik, fragwürdige Software-Strategie

Auch die Kamera des Nothing Phone (3a) Lite kann sich sehen lassen: Auf der Rückseite sitzen gleich drei Linsen – darunter eine 50-MP-Hauptkamera mit überraschend großem Bildsensor, eine Ultraweitwinkel- und eine Makrolinse. Die Frontkamera bringt 16 MP mit. Videos lassen sich in 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Angetrieben wird das Handy vom MediaTek Dimensity 7300 Pro, der laut Hersteller im Vergleich zum Vorgänger-Chip mehr Leistung und bessere KI-Fähigkeiten bieten soll. Unterstützt wird er von 8 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher. Flüssige Performance und Gaming sollten damit drin sein – auch wegen der integrierten Flüssigkühlung.

Ein kleiner Wermutstropfen: Nothing hat angekündigt, künftig vorinstallierte Drittanbieter-Apps mitzuliefern – auch wenn diese laut eigenen Aussagen nützlich und entfernbar sein sollen. Zudem könnte eine neue Funktion namens "Lock Glimpse" auf dem Sperrbildschirm Werbung einblenden. Sie ist zwar derzeit deaktiviert und optional, sorgt aber dennoch für Stirnrunzeln.

Das Nothing Phone 3a Lite kann ab sofort vorbestellt werden. Die Preise liegen bei 249 Euro für die 128-GB-Variante und 279 Euro für das größere Modell. Wer ein stylishes Einsteigergerät mit Ausdauer sucht, bekommt hier einiges geboten – aber nicht ganz ohne Kompromisse.

Das Nothing Phone (3a) Lite im Überblick Geräte-Abbildung Hersteller Nothing Modell Nothing Phone 3(a) Lite Zur Produktübersicht Aktuelle Deals Display und Gehäuse Display-Größe 6.77 Zoll Auflösung 2392x1080 Pixel Pixeldichte 388 ppi Technologie AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Display-Schutz Panda Glass Maße Größe 164x78x8.3 mm Material Panda Glass (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Farben Schwarz, Weiß Gewicht 199 g Wasserdicht IP54 Leistungsmerkmale Chipsatz Mediatek Dimensity 7300 Pro Taktrate bis zu 2.5 GHz AnTuTu Klasse Einsteiger Installierter RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität Akkulaufzeit Typische Nutzung: bis zu 48 h Wireless Charging Nein h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit NothingOS 3.5 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2031 Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) Frontkamera 16 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Ja Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 249 Euro (UVP)

