Ihr sucht ein günstiges Smartphone ohne Vertrag? Bei Cyberport gibt es das Nothing Phone (3a) Pro aktuell über 100 Euro günstiger. Und weil das noch nicht reicht, packt der Shop noch die Kopfhörer Nothing Ear (a) gratis dazu. Wir haben uns den Deal genauer für euch angesehen.

Mitteklasse-Hit mit Periskopkamera Nothing Phone (3a) Pro Das Nothing Phone (3a) Pro ist mit dem Glyph-Interface ein echter Hingucker. Außerdem bietet es für wenig Geld eine starke Ausstattung. Dazu gehören u.a. eine Dreifachkamera mit Periskoplinse und ein 5000-mAh-Akku mit Schnellladefunktion.

Ist der Deal gut?

Handy: Nothing Phone (3a) Pro (12 GB / 256 GB / Schwarz)

Nothing Phone (3a) Pro (12 GB / 256 GB / Schwarz) Gratiszugabe: Nothing Ear (a) (Schwarz)

Nothing Ear (a) (Schwarz) Preis: 449,00 Euro (+ 6,99 Euro Versand)

Cyberport bietet das Nothing Phone (3a) Pro also aktuell für 449 Euro an. Aber ist das ein guter Preis? Ja! Zum Vergleich haben wir uns den Händlerpreis und andere Angebote von Dritten angesehen.

Die UVP des Smartphones liegt bei 558 Euro – so kommt die Angabe "über 100 Euro günstiger" zustande. So gesehen spart ihr nämlich 109 Euro. Allerdings bietet Nothing selbst das Smartphone inzwischen für 459 Euro an. Bei Amazon bekommt ihr es sogar schon für 430,90 Euro. In beiden fällen allerdings ohne die Kopfhörer Nothing Ear (a).

Die Kopfhörer kosten wiederum 79 Euro bei Drittanbietern (oder 89 Euro beim Hersteller). Addiert ihr das zum Amazon-Preis des Nothing Phone (3a) Pro hinzu, kommt ihr auf mindestens 509,90 Euro.

Heißt: Mit dem Cyberport-Deal spart ihr rund 50 Euro. Wir finden, dass das ein guter Deal ist.

ohne Vertrag inkl. Zugabe: gratis Nothing Ear (a) ab 449,00 Euro Cyberport

Lohnen sich das Nothing Phone (3a) Pro und die Nothing Ear (a)?

Das Nothing Phone (3a) Pro ist ein gut ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone. Zu seinen Highlights gehören das 6,77 Zoll große AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, die 12 GB Arbeitsspeicher, der große 5000-mAh-Akku und natürlich das trendige Glyph-Interface.

Das Nothing Phone (3a) Pro in Schwarz und Grau (© 2025 Nothing )

In den Test hat das Nothing Phone (3a) Pro ebenfalls durchgehend gute Bewertungen erzielt. Hier der Überblick:

Chip: Gut (1,9)

Gut (1,9) Computer-Bild: 4,5/5 Sterne

4,5/5 Sterne Notebookcheck: Gut (80%)

Die Kopfhörer Nothing Ear (a) überzeugen mit einem voluminösen Sound, einer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und mindestens 4,5 Stunden Laufzeit am Stück. So vergibt HIFI.DE beispielsweise eine Bewertung von 8,6 (sehr gut) in seinem Test. Auch Kopfhörer.de ist überzeugt und vergibt eine 1,9 (gut).

Mitteklasse-Hit mit Periskopkamera Nothing Phone (3a) Pro Das Nothing Phone (3a) Pro ist mit dem Glyph-Interface ein echter Hingucker. Außerdem bietet es für wenig Geld eine starke Ausstattung. Dazu gehören u.a. eine Dreifachkamera mit Periskoplinse und ein 5000-mAh-Akku mit Schnellladefunktion. Jetzt mehr erfahren: Nothing Phone (3a) Pro: Technische Daten ohne Vertrag inkl. Zugabe: gratis Nothing Ear (a) ab 449,00 Euro Cyberport

