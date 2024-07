Technik-Deals im Sommer: Nothing Phone (2) und (2a) stark reduziert

Der Sommer bringt nicht nur Sonnenschein, sondern auch heiße Angebote mit sich. Nothing feiert die warmen Tage mit attraktiven Rabatten auf das Nothing Phone (2) und (2a). Diese sind bei verschiedenen Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich. Ihr könnt euch also auf satte Preisnachlässe freuen!

Bis Ende Juli habt ihr die Möglichkeit, das Nothing Phone (2) für nur 499,00 Euro zu ergattern – ein Preisnachlass von beeindruckenden 200 Euro gegenüber dem ursprünglichen Preis von 699,00 Euro.

Auch das Nothing Phone (2a) ist im Sommerangebot deutlich günstiger zu haben. Die Version mit 256 GB Speicher, egal in welcher Farbe, kostet jetzt nur 359,00 Euro. Für das Modell mit 128 GB Speicher müsst ihr sogar nur noch 299,00 Euro zahlen, anstatt 329,00 Euro.

Direkt zum Amazon-Angebot:

Nothings Sommer-Angebote im Detail

Die Rabatte für die Smartphones von Nothing lassen euch zwischen 30 und 200 Euro sparen. Hier sind die neuen und alten Preise im Überblick:

Das Nothing Phone (2) mit 256 GB Speicher ist ab sofort für 499,00 Euro statt 699,00 Euro erhältlich.

Das Nothing Phone (2a) mit 256 GB in allen Farbvarianten gibt es nun für nur 359,00 Euro statt 379,00 Euro.

Das Nothing Phone (2a) mit 128 GB Speicher in Schwarz oder Milchweiß könnt ihr für 299,00 Euro statt 329,00 Euro erwerben.

Wo ihr die Angebote findet

Ihr könnt die Sommerangebote von Nothing bei zahlreichen Händlern in Deutschland und Österreich finden. Neben Amazon (siehe oben) sind auch Media Markt und Saturn mit von der Partie. Es lohnt sich also, schnell zuzuschlagen, bevor die Angebote am Ende des Monats auslaufen. Die Sommer-Rabatte bieten eine großartige Gelegenheit, sich ein neues Smartphone zum kleinen Preis zu sichern.