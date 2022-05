o2 startet einzigartigen "Faultier-Tarif": Für wen sich der lohnt

Ihr habt es womöglich schon aus TV, Internet, Radio oder bei uns erfahren: Unser Partner o2 feiert den 20. Geburtstag. Zur Feier schenkt euch der Provider ein Angebot, das es so bislang noch nicht in Deutschland gab: den neuen Tarif o2 Grow. Wieso wir diesen liebevoll den "Faultier-Tarif" nennen und für wen sich der Deal in unserem CURVED-Shop lohnt, erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis:

Was bietet der o2 Grow?

Auf den ersten Blick ist der o2 Grow identisch mit dem o2 Free M Boost – nur für weniger Geld: Ihr bekommt monatlich 40 GB Datenvolumen, Zugang zum 4G- sowie 5G-Netz von o2 und erhaltet als Gratis-Extra die Connect-Option (dazu im nächsten Abschnitt mehr). Und das für monatlich nur 29,99 Euro.

Allerdings gibt's eine ganz entscheidende Besonderheit beim o2 Grow: Der Tarif wächst ganz von alleine. Damit meinen wir aber eher eine stabile und wuchtige Eiche anstatt einer unkontrolliert wachsenden Kletterpflanze. Denn jedes Jahr, in dem ihr den Tarif behaltet, wächst euer monatliches Datenvolumen. So stehen euch nach einem Jahr bereits 50 GB pro Monat zur Verfügung. Nach weiteren 12 Monaten sind es dann schon 60 GB pro Monat.

Mit 40 GB und mehr könnt ihr stundenlang Filme in HDR streamen. Entsprechendes Smartphone mit HDR-Support vorausgesetzt (Bild: Xiaomi 12) (© 2022 CURVED )

Dafür müsst ihr nichts machen, außer den Tarif nicht zu kündigen. Während ihr euch also bei anderen Tarifen spätestens alle 24 Monate um eine Anpassung kümmern müsst, könnt ihr den o2 Grow einfach so "laufen lassen". Und das passt zum Zeitgeschehen: Statistisch steigt der Verbrauch von mobilen Daten in Deutschland mit jedem Jahr weiter an. Und der Tarif steigt einfach mit.

Am Rande erwähnt: Irgendwann ist der Tarif allerdings ausgewachsen. Aber bis das der Fall ist, vergeht viel Zeit. Genauer gesagt erhaltet ihr über 20 Jahre alle 12 Monate Extra-Datenvolumen. Danach ist mit einem Gesamtvolumen von 240 GB im Monat Schluss. Bis dahin (dem Jahr 2042) nutzen wir alle aber womöglich schon das 7G-Netz und halten Smartphones für lustige Retro-Objekte vergangener Tage.

Welche weiteren Extras bietet der Tarif?

Der o2 Grow wächst nicht nur selbstständig, er kann sich auch auf alle eure Geräte verteilen. Mit dabei ist die Connect-Funktion, die ihr vielleicht schon von den Boost-Tarifen kennt. Darüber könnt ihr euch kostenlos weitere SIM-Karten (oder eSIMs) zu eurem Tarif sichern und diesen auch auf weiteren Geräten nutzen. Egal ob LTE-fähige Smartwatch, ein GPS-Tracker für euer (e-)Bike oder mobiles Datenvolumen für euer Tablet. Einen Extra-Datentarif für diese Zwecke benötigt ihr nicht mehr. Bis zu 10 Geräte könnt ihr so noch ins mobile Netz bringen.

Wenn ihr also ohnehin mehrere Geräte mit mobilem Internet versorgen wollt, ist die Connect-Funktion Gold wert. Das Extra-Datenvolumen, das ihr jedes Jahr dazubekommt, könnt ihr natürlich dann auch auf all den verwendeten Geräten gemeinsam nutzen.

Ihr besitzt eine Apple Watch mit LTE? Auch die könnt ihr via Connect-Funktion mit dem o2 Grow ins mobile Internet bringen (© 2021 Apple )

Wann lohnt sich der o2 Grow für mich?

Wir machen es kurz: Der o2 Grow ist der perfekte Faultier-Tarif für euch. Damit meinen wir in erster Linie nicht, dass er optimal das putzige Tierchen ins Netz bringt. Stattdessen ist der große Vorteil, dass ihr euch nach Abschluss um nichts kümmern müsst und jedes Jahr mehr Vorteile genießt.

Wer einfach für viele Jahre Ruhe vor dem Vertrags-Thema haben möchte, ohne sich groß um eine Preis-Leistung-Anpassung kümmern zu müssen, sollte definitiv den o2 Grow wählen. Daher eignet sich der Tarif auch für ältere oder jüngere Verwandte, die eine regelmäßige Anpassung ihes Tarifs entweder nicht selbst durchführen wollen oder können. Ihr könnt euch mit dem o2 Grow zurücklehnen und einfach mal Faultier spielen. Ein schöner Gedanke in der Hektik des Alltags.

Mit dem Faultier-Tarif könnt ihr das mobile Internet nutzen, ohne euch alle paar Jahre über eine Anpassung Gedanken zu machen (© 2021 )

Gibt es Sonderangebote mit dem neuen Tarif?

Den o2 Grow gibt es nicht nur einzeln, sondern auch im Bundle mit verschiedenen Smartphones. Zum Geburtstag von o2 erwarten euch hier sogar einige Special-Deals. Ihr zahlt für das Handy teils einen deutlich geringeren monatlichen Aufpreis zum Tarif als gewöhnlich, wenn ihr euch das Bundle sichert. Oder teilweise fallen sogar gar keine Extrakosten an: Bei einigen Angeboten zahlt ihr lediglich den Tarifpreis und bekommt trotzdem ein Flaggschiff-Handy oder ein cooles Bundle dazu. Die nachfolgenden Deals beinhalten eine Laufzeit von 36 Monaten. Weitere Specials zum o2 Geburtstag findet ihr hier.

Bekommen Studenten und Personen über 60 Rabatte?

Ihr wollt für den o2 Grow weniger als 29,99 Euro im Monat zahlen? Das ist durchaus möglich. Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr hier weiter sparen könnt. Einen davon verraten wir euch im nächsten Abschnitt. Der andere Weg ist schnell erklärt: Ihr seid Studenten/Junge Leute, oder über 60 Jahre alt. Diese Personengruppen können monatlich 10 Euro sparen und erhalten den o2 Grow somit für monatlich 19,99 Euro.

Wie steht es um Kombivorteil sowie Family & Friends?

Ihr seid schon Kunde bei o2? Dann könnt ihr ebenfalls mit dem o2 Grow sparen. Durch den Kombivorteil spart ihr ebenso wie Studenten und Rentner 10 Euro im Monat. Somit kostet euch der Tarif nur 19,99 Euro im Monat, wenn euer bestehender Tarif zum Kombivorteil qualifiziert ist.

Gleiches übrigens, wenn ihr Freunde oder Familie zu o2 holt. Macht ihr dies über das "Family & Friends"-Programm, zahlen eure Liebsten für den o2 Grow ebenfalls 10 Euro im Monat weniger als gewöhnlich.