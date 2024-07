20 statt 33 Euro: Monatlich kündbarer Top-Tarif von o2 aktuell günstiger

Ihr seid auf der Suche nach einem flexiblen und preiswerten Mobilfunktarif? Dann haben wir genau das Richtige für euch! Der o2 Mobile M Flex Tarif bietet euch satte 25 GB Datenvolumen für nur 19,99 Euro im Monat – statt der regulären 32,99 Euro. Ein Angebot, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Der o2 Mobile M Flex mit 25 GB Datenvolumen ist nicht nur unschlagbar günstig und monatlich kündbar. Er wächst auch noch mit euren Bedürfnissen mit. Jedes Jahr bekommt ihr 5 GB zusätzliches Datenvolumen. Das bedeutet, je länger ihr den Tarif behaltet, desto mehr Datenvolumen steht euch zur Verfügung. Damit seid ihr bestens für die Zukunft gerüstet und könnt sorglos surfen, streamen und chatten.

Und wenn ihr euch den Tarif jetzt für 19,99 Euro sichert, bezahlt ihr jeden Monat nur diesen Preis, so lange, wie ihr den Tarif behaltet. Damit spart ihr knapp 13 Euro im Monat im Vergleich zum regulären Preis.

Flexibel bleiben & keine zusätzlichen Kosten

Und das Beste: Der Anschlusspreis von 39,99 Euro entfällt komplett. Ihr könnt also sofort loslegen, ohne zusätzliche Gebühren zu zahlen. Der o2 Mobile M Flex Tarif ist zudem (wie erwähnt) jederzeit kündbar und bietet euch maximale Flexibilität. Ihr seid also nicht an lange Vertragslaufzeiten gebunden und könnt den Tarif bei Bedarf monatlich wechseln – solltet ihr etwa in den Wintermonaten weniger Datenvolumen benötigen.

Zudem surft ihr mit bis zu 300 Mbit/s im 4G- und 5G-Netz von o2. Hier erfahrt ihr, wie es 2024 um den o2-Empfang in Deutschland steht.