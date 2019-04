OnePlus 7: Verrät der OnePlus-Chef bald persönlich mehr?

Das OnePlus 7 ist wohl das interessanteste Flaggschiff, das in nächster Zeit auf den Markt kommt. Wann genau die Enthüllung erfolgt, ist nach wie vor unklar. OnePlus-CEO Pete Lau will in Kürze mehr zu "dem neuen Gerät" verraten.

In dem Tweet am Ende dieses Artikels, schreibt er frei übersetzt: "Ich weiß, dass ihr Leute endlich neues zu dem neuen Gerät hören wollt – kommt diesen Mittwoch wieder und lest meinen Post." Demnach wird Pete Lau also am 17. April 2019 erste offizielle Informationen zum OnePlus 7 nennen. Dass es dann – wie teilweise vermutet – bereits zur vollständigen Enthüllung kommt, ist aber eher unwahrscheinlich.

Veröffentlichungsdatum und Teaser?

Denkbar ist vielmehr, dass wir morgen den Termin für die Präsentation des OnePlus 7 erfahren. Außerdem könnte Pete Lau einen Teaser posten, der einen Ausblick auf besondere Funktionen des Smartphones gibt. Ähnlich ging das Unternehmen auch bei seinem aktuellen Flaggschiff vor, dem OnePlus 6T: Kurz vor der Enthüllung veröffentlichte der Hersteller einen Teaser, der demonstrieren sollte, wie gut die Kamera in der Nacht funktioniert.

Einem aktuellen Gerücht zufolge soll die Vorstellung des OnePlus 7 am 14. Mai 2019 stattfinden, also in weniger als einem Monat. Schon morgen werden wir womöglich erfahren, ob diese Prognose zutrifft. Zwar erwähnt Pete Lau das Gerät in seinem Tweet nicht explizit. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass das nächste Flaggschiff gemeint ist. Ein faltbares Smartphone von OnePlus wird der CEO nämlich wohl nicht ankündigen. Ein solches Gerät sei in absehbarer Zeit nicht geplant.