Am 14. April 2020 wird OnePlus wie erwartet sein neues Top-Smartphone enthüllen. Das Event zum OnePlus 8 wird nicht zuletzt wegen der anhaltenden Corona-Krise vor allem im Internet Aufmerksamkeit erhalten. So könnt ihr die Präsentation im Livestream verfolgen.

Ein naheliegender Weg, um das Launch-Event zum OnePlus 8 anzusehen, ist der Livestream des Unternehmens über YouTube. Ihr findet den Stream zu Beginn dieses Artikels. Alternativ zu YouTube könnt ihr die Enthüllung auch über die Seiten von OnePlus auf Twitter oder auf Facebook verfolgen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit – dann solltet ihr also auch spätestens den Livestream starten.

OnePlus 8: Der Star des Abends

Im Mittelpunkt des Events steht natürlich das neue Flaggschiff des Unternehmens: das OnePlus 8. Zusätzlich wird der Hersteller voraussichtlich auch das OnePlus 8 Pro vorstellen. Beide Smartphones werden Gerüchten zufolge vom Top-Chipsatz Snapdragon 865 angetrieben, der zum Beispiel die schnelle Datenverbindung 5G unterstützt.

Zu den Besonderheiten des OnePlus 8 gehört etwa ein Display mit der Bildwiederholrate von 120 Herz. Dadurch erscheinen etwa Animationen besonders "fast and smooth" (übersetzt etwa "schnell und geschmeidig") – was auch gleichzeitig das Motto der Veranstaltung ist. Außerdem soll es eine besondere Farbvariante des Smartphones geben: "Interstellar Glow". Außerdem soll das Gerät kabelloses Aufladen unterstützen und offiziell gegen Staub und Wasser geschützt sein, berichtet 9to5Google.

Teurer als Vorgänger?

So viel Technologie hat wohl ihren Preis: Angeblich wird das OnePlus 8 zum Release deutlich teurer als noch der Vorgänger OnePlus 7T. Für sein neues Smartphone soll OnePlus zum Start den Preis von knapp 720 Euro aufrufen. Es wäre damit ebenso teuer wie das OnePlus 7T Pro. Das 8 Pro soll sogar erst ab einem Preis von 920 Euro erhältlich sein.

Wie das OnePlus 8 tatsächlich ausgestattet ist, in welchen Farben es erscheint und wie viel es kostet, erfahren wir dann heute, am 14. April um 17 Uhr. Wie sich das Smartphone in der Praxis beweist, werden dann anschließend Tests zeigen – und auch, was die Vierfach-Kamera leisten kann. Wir halten euch auf dem Laufenden.