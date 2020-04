In welchen Farben wird das OnePlus 8 (Pro) erscheinen? Seit einer Weile kursieren im Internet zahlreiche Bilder, die das kommende Top-Smartphone aus China in verschiedenen Farbausführungen zeigen sollen. Nun ist das Bild einer weiteren Version aufgetaucht – und neue Bilder zu bereits bekannten Modellen.

Ein Bild soll das OnePlus 8 Pro in der Farbe "Ultramarine Blue" zeigen, das der Leak-Experte Roland Quandt über seinen Twitter-Kanal veröffentlicht hat. Das Bild, bei dem es sich angeblich um ein offizielles Presse-Rendering handelt, zeigt das Smartphone in einem satten Blau. Ihr findet den Tweet unter diesem Absatz. Zum Vergleich: Das OnePlus 7T Pro ist auch in Blau erhältlich; doch wirkt diese Version gegen das neue Blau eher matt. Es wird sich zeigen, wie die Farbe in der Realität aussieht.

In Grün, in Schwarz – und schimmernd

Auf einem weiteren Bild, das ebenfalls von Quandt auf Twitter veröffentlicht wurde, sehen wir angeblich das OnePlus 8 und das 8 Pro nebeneinander. Die dort abgebildete Farbe soll "Glacial Green" heißen. Das Grün wirkt im Vergleich zu dem kräftigen "Ultramarine-Blau" ebenfalls eher matt.

Zusätzlich soll das OnePlus 8 (Pro) auch in der Farbe "Onyx Black" erscheinen. Wie diese Farbvariante aussieht, könnt ihr im Tweet von Ishan Agarwal sehen. Ihr findet den Tweet am Ende dieses Artikels. Die Farbversion, die am meisten für Furore sorgen dürfte, nennt OnePlus offenbar "Interstellar Glow". Sie verfügt über Farbverläufe, die an das Huawei P20 Pro erinnern.

Starke Konkurrenz für das OnePlus 8

Doch auch abgesehen von der Farbvielfalt dürfte das OnePlus 8 viele Nutzer überzeugen. Das Smartphone wird den Gerüchten zufolge vom Snapdragon 865 angetrieben, dem aktuellen Top-Chipsatz aus dem Hause Qualcomm. Das Pro-Modell soll auf der Rückseite über eine Vierfach-Kamera verfügen, von der zwei Linsen jeweils mit 48 MP auflösen.

Die einfache Ausführung des OnePlus 8 bietet euch mutmaßlich ein Display mit der Diagonale von 6,55 Zoll. Der Bildschirm des Pro-Modells misst angeblich 6,78 Zoll – und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Am 14. April 2020 will OnePlus sein neues Flaggschiff offiziell enthüllen. Aus Sicht des Unternehmens ärgerlich: Gerüchten zufolge will Apple ausgerechnet an diesem Tag das iPhone 9 präsentieren.