OnePlus 9: Release früher als erwartet?

Das OnePlus 9, welches unter dem Codenamen "Lemonade" laufen soll, könnte früher als erwartet auf den Markt kommen. Wie eine "Insider-Quelle" gegenüber Android Central berichtet, wird OnePlus das Gerät schon im März 2021 veröffentlichen.

Das wäre einen Monat früher als in diesem Jahr, in welchem das Unternehmen seine OnePlus-8-Serie am 14. April vorgestellt hat und seit dem 29. April zum Verkauf anbietet. Doch OnePlus wäre nicht der einzige Smartphone-Hersteller, der eine frühere Veröffentlichung seines Flaggschiffs anstrebt. Zuletzt hieß es, Samsung werden sein Galaxy S21 einen Monat früher vorstellen als den Vorgänger in diesem Jahr. Das könnte ein Grund sein, warum OnePlus seine Termine vorzieht, da sonst der Abstand zur Konkurrenz zu groß wird.

Spekulationen zum OnePlus 9

Mehr ist aber bisher nicht zum OnePlus 9 durchgesickert. Dennoch gibt es viele Spekulationen bezüglich der technischen Daten des Smartphones. Es gilt als sicher, dass OnePlus Qualcomms kommenden Top-Chipsatz Snapdragon 875 nutzt, welcher im Dezember vorgestellt wird. Es ist ebenfalls wahrscheinlich, dass das OnePlus 9 ein OLED-Display mit 120Hz besitzt. Natürlich gibt es wohl auch Upgrades bei der Kamera sowie dem verbauten Arbeitsspeicher. Dem OnePlus 9 sollte wie dem OnePlus 8T ein 65-W-Charger beiliegen. Warp Charge 65 lädt den Akku des OnePlus 8T in 15 Minuten von 0 auf 58 Prozent.

Erscheint auch ein OnePlus 9 Pro?

OnePlus verzichtete, darauf dem gerade vorgestellten OnePlus 8T ein Pro-Modell zur Seite zu stellen. Der Hersteller erklärte, dass es nicht genügend Fortschritte gegeben hätte, um ein 8T Pro zu rechtfertigen. Verständlich, da das OnePlus 8 Pro bis dato alles hat, was ein Smartphone der Oberklasse besitzen soll. Ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display, eine 48-MP-Hauptkamera, Qualcomms Snapdragon 865 und bis zu 12 GB RAM. Dank seiner Ausstattung wurde das OnePlus 8 Pro teilweise sogar als "bestes Smartphone" ausgezeichnet. Im nächsten Frühjahr dürften mehr Neuerungen möglich sein. Ein OnePlus 9 Pro ist also durchaus wahrscheinlich.