RAM ist durch nichts zu ersetzen – außer durch noch mehr RAM. Die alte IT-Weisheit gilt auch bei Handys. Oppo hat sich dazu einen Trick ausgedacht: Mehrere Smartphones des chinesischen Herstellers erhalten mehr Arbeitsspeicher per Firmware-Update. Das soll der Systemleistung zugutekommen.

Eine neue Firmware kann selbstredend nicht einfach wie von Zauberhand zusätzlichen RAM im Gehäuse eines Handys verbauen. Ähnlich wie PCs nutzt Oppo stattdessen den Hauptspeicher des jeweiligen Smartphone-Modells, um die RAM-Kapazität um virtuellen Arbeitsspeicher zu erweitern. Oppo nennt das Verfahren "RAM Expansion Technology". Das Handy bedient sich dazu am verfügbaren Hauptspeicher und ergänzt den RAM um bis zu 5 GB. Auch die Optionen "3 Gigabyte" und "2 Gigabyte" stehen zur Verfügung.

Neue ColorOS-Firmware bietet RAM-Expansion

Folgende Oppo-Handys unterstützen die RAM-Expansion: Oppo Find X3 Lite 5G, Oppo A94 5G, Oppo A74 5G und Oppo A54 5G. Das entsprechende Einstellungsmenü dazu findet ihr in den Android-Geräteeinstellungen ("Über das Telefon"), sobald die aktuelle ColorOS-Firmware auf dem jeweiligen Modell installiert ist. Nachdem ihr euch für den gewünschten Expansionswert entschieden habt, benötigt euer Oppo-Handy einen Neustart, um von dem virtuellen Arbeitsspeicher zu profitieren.

Was es zu beachten gilt

Was es zu beachten gilt: Ihr braucht mindestens so viel freien Hauptspeicher, wie ihr als RAM-Erweiterung einsetzen möchtet. Wollt ihr beispielsweise 5 GB an virtuellem Arbeitsspeicher bereitstellen, habt aber nur noch 2,5 GB Flash-Speicher zur Verfügung, funktioniert es nicht. Zudem solltet ihr ohnehin darauf achten, euren Hauptspeicher nicht komplett aufzubrauchen, sondern stets etwas Spielraum für das Betriebssystem zu lassen – das kommt der Performance eures Handys zugute.

Mehr Leistung, weniger Ruckler

Apropos Performance: Oppo zufolge sorgt die RAM-Expansion für eine bessere Leistung und Datenverarbeitung. Das komme der Geschmeidigkeit der Benutzeroberfläche ebenso zugute wie dem Wechsel zwischen mehreren Apps, die alle im Hintergrund aktiv sind. Ruckler und andere Beeinträchtigungen werden so vermindert, sagt Oppo. Ob das chinesische Unternehmen in Zukunft weitere hauseigene Handys um die neue RAM-Expansion ergänzt, ist nicht bekannt.