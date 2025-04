Gaming-Fans setzen auf eine gleichmäßige Bildrate, um ein flüssiges Spielerlebnis zu genießen. Genau dabei soll die Variable Refresh Rate (VRR) auf der PlayStation 5 und der PS5 Pro helfen. Doch stattdessen sorgt das Feature zum Teil für regelmäßige Ruckler – und zwar in Titeln, die eigentlich flüssig laufen sollten.

(© 2025 CURVED )

Die Experten von Digital Foundry haben sich die Sache genauer angesehen und 19 Spiele unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: In einigen Titeln wie Hogwarts Legacy, Elden Ring oder The Last of Us Part 1 & 2 kommt es in Kombination mit VRR und unbegrenzter Bildrate zu regelmäßigen Stotterern. Besonders heimtückisch: Die Probleme setzen erst nach 20 bis 30 Minuten Spielzeit ein und wiederholen sich dann etwa alle acht Sekunden.

Neuer Mittelklasse-König Samsung Galaxy A56 5G Das Galaxy A56 kommt mit mehr Leistung, besserer Kamera und sechs Jahre Updates. Freut euch zudem auf die KI "Awesome Intelligence. Jetzt mehr erfahren: Galaxy A56 Technische Daten inkl. günstigem Tarif (15 GB)

Doppelt Speicher gratis Empfehlung der Redaktion ab 19,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Doppelt Speicher gratis ab 29,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (25 GB)

Doppelt Speicher gratis ab 31,00 € Congstar

Welche Spiele sind betroffen?

Nicht alle Games haben Schwierigkeiten mit VRR. Während einige Titel sichtbar ins Stocken geraten, laufen Spiele wie God of War Ragnarök oder Gran Turismo 7 einwandfrei. Auffällig ist, dass Ruckler meist dann auftreten, wenn die Bildrate stark schwankt. Wer konstant mit 30, 40 oder 60 FPS spielt, scheint von dem Problem weniger betroffen zu sein.

Doch was genau steckt dahinter? Eigentlich soll VRR dafür sorgen, dass sich die Bildwiederholrate des Fernsehers oder Monitors dynamisch an das Spielgeschehen anpasst. So sollen Tearing und Lags reduziert werden. Doch in manchen Fällen scheint der Effekt ins Gegenteil zu kippen – warum, ist bislang unklar.

Was können Spieler tun?

Laut Digital Foundry sollte Sony sich dem Problem dringend annehmen. In betroffenen Spielen macht VRR offenbar mehr kaputt, als es verbessert. Ob Sony mit einem Software-Update nachbessern kann oder ob die Entwickler einzelner Spiele selbst eingreifen müssen, bleibt offen.

Bis es eine offizielle Lösung gibt, habt ihr nur zwei Möglichkeiten: Entweder ihr deaktiviert VRR in den Einstellungen oder ihr startet euer Spiel regelmäßig neu – denn nach einem Neustart dauert es wieder eine Weile, bis die ersten Ruckler auftreten. Wann und ob Sony reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht