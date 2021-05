Sony goes mobile: The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Predator und viele weitere Spiele könnten bald einen Ableger auf Android- und iOS-Smartphones bekommen.

Der Markt für Mobilegames wächst – das haben auch große Spiele-Publisher schon längst erkannt und einige bekannte Titel für Smartphones umgesetzt: Mario Kart, Pokémon, The Elder Scrolls, Fallout, Dragon Quest und viele andere Titel haben bereits einen mobilen Ableger. Nach dem Erfolg einiger PC-Umsetzungen hat nun auch Sony Blut geleckt und angekündigt, den mobilen Markt ebenfalls weiter zu erobern.

Ein paar Fragezeichen bleiben noch

Diese erste Ankündigung ist Grund zur Freude für mobile Gamer, gibt aber auch einige Fragen auf. Es ist bislang nicht bekannt, ob es sich bei den angekündigten Titeln um vollständige Spiele handelt oder ob Sony sich eher an Nintendo orientiert und große Franchises als Mobilegame adaptiert. Darüber hinaus hat Sony bisher nicht verraten, wann genau ihr mit dem ersten PlayStation-Spiel für iPhones und Android-Handys rechnen könnt. Laut CEO Jim Ryan soll es aber nicht mehr lange dauern.

Sony gehören viele große und beliebte Spiele-Franchises. Mit dabei: God of War, Gran Turismo, Killzone, The Last of Us, LittleBigPlanet, Ratchet & Clank, Until Dawn, Uncharted und viele weitere. Mit Uncharted: Fortune Hunter und Run Sackboy! Run! hat das Unternehmen bereits zwei mobile Ableger produziert. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass hinter der Ankündigung mehr steckt, als die Umsetzung eines Endless Runners mit bekannten Charakteren.

PlayStation-Spiele für Android und iOS – Kann das funktionieren?

Ja, kann es. Nintendo macht es bereits seit einiger Zeit vor. Inzwischen hat der japanische Publisher mehr als zehn Titel in den App Stores von Google und Apple vorzuweisen. Mit dabei sind unter anderem Pokémon GO, Animal Crossing Pocket Camp, Super Mario Run, Mario Kart Tour und Fire Emblem Heroes. Ebenso ist Bethesda den mobilen Schritt schon lange gegangen und hat unter anderem mit The Elder Scrolls: Blades und Fallout Shelter zwei beliebte Spiele für Smartphones adaptiert. Die ersten beiden Teile von Doom sind sogar in ihrer PC- bzw. Konsolen-Version vorhanden. Und da aller guten Dinge drei sind: Blizzard hat mit Diablo Immortal ebenfalls einen mobilen Braten in der Röhre.