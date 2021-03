Xiaomi mischt die Mittelklasse weiter auf und schickt zwei neue Geräte ins Rennen: das Poco F3 und Poco X3 Pro. Letzteres ist ein Upgrade zum Poco X3 NFC – und trotzdem günstiger.

Das Poco F3 ist offiziell und glänzt mit einem schlanken und schicken Design. Xiaomi hat sich insbesondere bei der Optik der Kameralinsen etwas einfallen lassen, die nicht so bieder daherkommen wie noch beim Poco F2 Pro. Das Modul wird zudem von einer Glas-Rückseite umfasst. Ein Feature, das es in der Mittelklasse nur sehr selten gibt. Samsung setzt zum Beispiel selbst in der Oberklasse teilweise auf Plastik.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 10T Lite + BLAU Allnet XL 7 GB + Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 7 GB LTE Highspeed Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (Tarifbestandteile in der ganzen EU nutzen) 19,99 € mtl./24Monate: 14,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Display: Auf einem Level mit Galaxy S21?

Das OLED-Display des Poco F3 ist 6,67 Zoll groß und löst in FHD+ auf. Für geschmeidige Animationen sorgt eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Dank einer Abtastrate von 360 Hz reagiert auch der Touchscreen besonders schnell. Interessant ist die maximale Helligkeit, die bei bis zu 1300 nits liegen soll. Das Poco F3 wäre damit auf einem Level mit dem Galaxy S21 und S21+.

Foto-Fans bekommen eine dreiköpfige Kamera mit einer 48-MP-Hauptlinse. Für Panorama-Bilder ist ein Ultraweitwinkel-Objektiv dabei, und Nahaufnahmen gelingen mit einer Makro-Knipse. Selfies schießt ihr mit 20 MP.

In Weiß und Blau sieht das Poco besonders edel aus (© 2021 Xiaomi )

Viel Power unter der Haube

Herzstück des Poco F3 ist ein Snapdragon 870, die günstige Alternative zum High-End-Chip Snapdragon 888. Euch erwartet also besonders ein potenter Chipsatz, dem bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und maximal 256 GB zur Seite stehen. UFS 3.1 sorgt für schnelle Schreibzeiten und 5G ist genauso dabei wie NFC, Wi-Fi 6 und Dolby Atmos.

Den 4520 mAh starken Akku ladet ihr mit 33 Watt innerhalb von 52 Minuten wieder komplett auf. Das dafür nötige Ladekabel ist Teil des Lieferumfangs, während ihr auf kabelloses Laden verzichten müsst.

Poco F3 vs. Redmi K40: Euch kommen die Specs des Poco F3 bekannt vor? Es handelt sich bei dem Smartphone um die globale Version des Redmi K40 , das Xiaomi bereits vor einer Weile vorgestellt hat. Beide Geräte unterscheidet anscheinend nur der Name – und ein Farbton. Die blaue Variante gibt es nur für das Poco F3.

Xiaomi Poco F3: Smartphone für unter 400 Euro

Das Poco F3 ist das Flaggschiff der chinesischen Marke und der Hersteller hat mitunter weit oben ins Regal gegriffen. Das gilt allerdings nicht für den Preis, der mit 349,90 Euro (6 GB RAM, 128 GB ROM) bzw. 399,90 Euro (8 GB RAM, 256 GB ROM) angenehm niedrig ist. Zum Marktstart am 30. März gibt es für schnelle Käufer 50 Euro Rabatt.

Technische Daten (Poco F3) Display: 6,67 Zoll AMOLED, löst in Full HD+ auf und bietet 120 Hz

Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 860

RAM: 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher

Speicherplatz: 128 oder 256 GB interner Speicher

Vierfach-Kamera: Weitwinkel (48 MP), Ultraweitwinkel (8 MP), Makro-Linse (5 MP), Tiefensensor (2 MP)

Frontkamera: Weitwinkel (20 MP)

Akku: 4520 mAh

Schnellladen: 33 Watt

Betriebssystem: MIUI 12 mit Android 11 ab Werk vorinstalliert

Anschlüsse: USB-C

Dual-SIM: vorhanden (5G)

Fingerabdrucksensor: im Rahmen integriert

Extras: Infrarot-Blaster (kann Fernbedienungen ersetzen), Dual-Lautsprecher, NFC

Verfügbare Farben: Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue

Xiaomi Poco X3 Pro: Wo ist der Haken?

Das Poco X3 NFC hat einen Pro-Ableger bekommen: Das Poco X3 Pro hat mit der Basisvariante einige Gemeinsamkeiten, liefert aber auch klare Verbesserungen – darunter einen Snapdragon 860, UFS 3.1-Speicher, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher, den ihr erweitern könnt. Das X3 Pro versteht Xiaomi also wohl als Performance-Upgrade. Denn im Vergleich zum normalen X3 erwarten euch deutlich mehr Leistung und viel schnellere Schreibzeiten.

Die Kamera des Xiaomi Poco X3 Pro scheint ein Schwachpunkt zu sein (© 2021 Xiaomi )

Die Neuerung ist allerdings nicht gleichzeitig mit einer Preissteigerung verbunden. Im Gegenteil: Die Variante mit 6 GB RAM und 128 GB ROM kostet nur 249 Euro und damit 20 Euro weniger als das Poco X3 NFC. Zum Start am 24. März gibt es zudem einen 50-Euro-Nachlass. Viel günstiger kommt man derzeit kaum an ein Mittelklasse-Smartphone.

Die Sache muss doch einen Haken haben, werdet ihr euch sicher fragen. Ihr findet ihn wohl bei der Kamera, die mit 48-MP-Hauptsensor, Ultraweitwinkel sowie Makro-Objektiv mindestens auf dem Papier ein Downgrade im Vergleich zum X3 NFC zu sein scheint. Das Display ist bei beiden Modellen hingegen offenbar gleich.

Technische Daten (Poco X3 Pro) Display: 6,67 Zoll LCD, löst in Full HD+ auf und bietet 120 Hz

Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 860

RAM: 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher

Speicherplatz: 128 oder 256 GB interner Speicher

Vierfach-Kamera: Weitwinkel (48 MP), Ultraweitwinkel (8 MP), Makro-Linse (2 MP), Tiefensensor (2 MP)

Frontkamera: Weitwinkel (20 MP)

Akku: 5160 mAh

Schnellladen: 33 Watt

Betriebssystem: MIUI 12 mit Android 11 ab Werk vorinstalliert

Anschlüsse: USB-C, Kopfhöreranschluss

Dual-SIM: vorhanden (4G), Hybrid (SIM oder MicroSD; bis zu 1 TB)

Fingerabdrucksensor: im Rahmen integriert

Extras: Infrarot-Blaster (kann Fernbedienungen ersetzen), Dual-Lautsprecher, NFC

Verfügbare Farben: Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze

Deal Xiaomi Mi 10T Lite + BLAU Allnet XL 7 GB + Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 19,99 € mtl./24Monate: 14,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Xiaomi Mi 10T Pro + O2 Free M 20 GB + Xiaomi Mi Watch Lite mtl./24Monate: 31,99 einmalig: 1,00 € zum shop