Ihr sucht ein gutes Gaming-Handy für wenig Geld? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen: Das Xiaomi Poco X7 Pro ist bei Amazon gerade für kurze Zeit im "Early Black Friday"-Angebot – und kostet nur 234,90 Euro statt 279,90 Euro. Das Angebot gilt nur bis zum 1. Dezember und solange der Vorrat reicht.

Viel Power für den Preis Xiaomi Poco X7 Pro Herausragende Leistung, riesiger Akku und Schnellladen auf der Überholspur: Das Poco X7 Pro bietet erstklassige Performance für wenig Geld – perfekt etwa für preisbewusste Gamer. Jetzt mehr erfahren: Poco X7 Pro: Technische Daten Early Black Friday Deal Ohne Vertrag 234,90 € Amazon

Für den Preis bekommt ihr ein richtig gutes Gesamtpaket: Ein großes AMOLED-Display mit 120 Hz sorgt für flüssige Animationen und satte Farben – und ist mit bis zu 2.824 Nits auch im Sonnenlicht noch bestens ablesbar. Dazu gibt’s eine 50-MP-Kamera, eine lange Akkulaufzeit dank riesiger 6.000-mAh-Batterie und blitzschnelles Aufladen mit bis zu 90 W (Schnellladegerät separat erhältlich).

Gaming? Läuft.

Wenn ihr gern auf dem Smartphone zockt, werdet ihr mit dem Poco X7 Pro richtig Spaß haben. Das Handy setzt auf den performanten Antrieb MediaTek Dimensity 8400 Ultra, der in dieser Preisklasse kaum zu schlagen ist. In der Praxis bedeutet das: Selbst anspruchsvolle Games wie "Genshin Impact" lassen sich damit flüssig spielen.

Aber auch das Drumherum passt: Das brillante 120-Hz-Display mit kurzer Reaktionszeit, der gute Touchscreen und die kräftigen, symmetrisch platzierten Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos machen das Gaming-Erlebnis rund. Selbst nach längeren Sessions bleibt das Gerät angenehm kühl – ein weiterer Pluspunkt für mobile Gamer.

Aktuell, langlebig und voll ausgestattet

Auch abseits der Performance liefert das Poco X7 Pro einiges. Dank IP68-Zertifizierung ist das Smartphone gegen Wasser und Staub geschützt, Gorilla Glass bewahrt das Display vor Kratzern. Der Fingerabdrucksensor im Display reagiert flott, Face Unlock klappt ebenfalls zuverlässig. Ebenfalls erfreulich: Xiaomi verspricht Android- und Sicherheits-Updates bis 2029. So ist euch ein zukunftssicheres Handy gewiss.

Fazit: Ein echtes Gaming-Talent mit starker Ausstattung und langer Update-Garantie – das Poco X7 Pro ist für unter 235 Euro gerade ein echter Geheimtipp, aber nur noch bis zum 1. Dezember!

