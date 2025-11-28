Dieses Black Friday Angebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen: MediaMarkt und Amazon haben die PlayStation 5 (Slim) erneut reduziert. Von ursprünglich 499,99 € zunächst auf 349 € – und nun auf sensationelle 329 €! Die PS5 Pro ist ebenfalls noch mal günstiger geworden.

Beliebte Konsole, jetzt schlanker Sony Playstation 5 Slim Die PS5 Slim ist etwas kompakter als das ältere Modell, bringt aber die gleich Power mit. Sichert ihr euch diese Konsole, öffnet ihr das Tor zu zahlreichen exklusiven Top-Games. Black Friday Deal: 349 € statt 499,99 € Digital Edition ohne Vertrag nur 329 €

Zum Black Friday: PS5 (Slim) Digital mit und ohne Spiel so günstig wie noch nie

Ein kurzer Blick auf den Preisverlauf von Idealo zeigt: Zum Black Friday gibt es die PlayStation 5 (Slim) Digital so günstig wie noch nie. Zumindest nicht über längere Zeit und bei einem vertrauenswürdigen Händler.

Für nur 329 € bekommt ihr die Konsole in der Slim-Variante ohne Laufwerk. Inklusive ist ein DualSense Wireless Controller in Weiß. Wer direkt loszocken möchte, kauft sich die Konsole am besten im Bundle mit der beliebten Fußball-Simulation EA Sports FC 26. Aufpreis? Nur 20 €.

Auch die PlayStation 5 Pro gibt es günstiger

Wer Gaming in höchster Qualität auf dem TV genießen will, braucht eine PS5 Pro. Auch die gibt es bei MediaMarkt und Amazon aktuell im Rahmen der Black Week im Sonderangebot. Anstatt der normal veranschlagten 799,99 € müsst ihr aktuell nur glatt 679 € zahlen. Damit ist sie noch mal 20 € günstiger als der ursprüngliche Black Friday Preis von 699 €.

Im Vergleich zahlt ihr deutlich mehr als ihr für die vergünstigte PS5 (Slim) Digital, aber bekommt dafür eine Konsole mit deutlich mehr Speicherplatz (2 TB vs. 825 GB) und einer besseren Performance. Anstatt zwischen 4K + 30 fps oder Full HD + 60 fps wählen zu müssen, unterstützt die PS5 Pro durchgehend 4K + 60 fps – oder sogar 8K + 60 fps, wobei das nur sehr wenige Spiele anbieten.

Die beste PlayStation für echte Gamer Sony PlayStation 5 Pro Jede Menge Leistung und sogar bereit für 8K: Die PS5 Pro ist die ultimative Spielekonsole. Black Friday Deal: 699 € statt 799,99 € ohne Vertrag nur 679 €

