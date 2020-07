Welche Ausstattung bringt das nächste Flaggschiff von Xiaomi mit? Zumindest der Name scheint festzustehen: Redmi K30 Ultra soll es heißen. Damit würde das Unternehmen aus China seine aktuelle Smartphone-Reihe um ein weiteres Modell bereichern.

Der Name "Xiaomi Redmi K30 Ultra" tauche in einer aktuellen Firmware-Version von MIUI 12 auf, berichtet XDA Developers. Als Codewort für das Smartphone nutze der Hersteller den Begriff "cezanne". Dem Leak zufolge bringt das Smartphone eine Hauptkamera mit der Auflösung von 64 MP mit. Für Selfies soll euch das Gerät eine Pop-up-Kamera bieten, die aus dem Gehäuse herausfährt. Auch die beeindruckende Makro-Kamera des Redmi K30 Pro dürfte an Bord sein.

MediaTek-Chip und 144-Hz-Display?

Besonders interessant ist außerdem der Umstand, dass als Antrieb ein MediaTek-Chipsatz verbaut sein soll. Bislang hat keines der Smartphones der Redmi-K-Serie, die in China erhältlich sind, einen MediaTek-Prozessor. Bei der Reihe Redmi 10X hingegen seien Chipsätze des Herstellers aber durchaus zu finden. Die neueren Prozessoren von MediaTek ("Dimensity SOC") sollen aber in der Lage sein, eine so leistungsstarke Kamera zu unterstützen, wie sie im Redmi K30 Ultra verbaut sein soll.

Ein weiteres Gerücht betrifft das Display des Redmi K30 Ultra. Angeblich bringt das Smartphone einen Bildschirm mit, der die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ermöglicht. Zum Vergleich: Aktuelle Flaggschiffe wie das Galaxy S20 Ultra bieten maximal ein 120-Hz-Display. Das Redmi K30 Pro hingegen bietet ab Werk sogar nur einen Bildschirm mit 60 Hz.

Ein Vorteil dieser hohen Frequenz ist die flüssige Darstellung von Bewegt-Inhalten, also zum Beispiel von Animationen. Der Nachteil besteht in der hohen Belastung des Akkus und somit einer Verkürzung der Laufzeit. In diesem Zusammenhang interessant: Das Redmi K30 Ultra könnte einen Akku mit der Kapazität von 4500 mAh mitbringen.

Zuwachs für die Redmi-K30-Familie

Sollte Xiaomi tatsächlich ein Redmi K30 Ultra herausbringen, wäre es bereits das siebte Smartphone der Serie. Derzeit gibt es normale Redmi K30 als 4G- und 5G-Version, außerdem das Redmi K30 Pro, das Redmi K30 5G Racing Edition und das Redmi K30i 5G. Außerdem existiert noch eine transparente Ausführung des Redmi K30 Pro, auch wenn es sich dabei bislang nur um einen Prototyp handelt.

Wann das Smartphone bei uns erscheinen könnte und zu welchem Preis, ist derzeit noch nicht bekannt. Es würde aber vermutlich unter einer anderen Bezeichnung in Deutschland auf den Markt kommen.