Samsung-Event zur MWC 2022: Kommt jetzt das Galaxy A53?

Im letzten Jahr stand der Mobile World Congress (MWC) noch voll im Schatten der Pandemie. 2022 soll die Messe nun zu alter Stärke zurückfinden. Mit dabei ist auch Samsung. Passend dazu hat der Hersteller nun zum MWC-Event 2022 eingeladen.

Die traditionell in Barcelona stattfindende Messe dreht sich voll um das Thema Mobilfunk. Der beste Ort also, um neue Smartphones vorzustellen. Ob das auch Samsung am 27. Februar vorhat ist derzeit zwar ungewiss, der Teaser zur Einladung zeigt aber immerhin diverse Geräte. Darunter Smartphones, Tablets, Uhren und Notebooks. Nach dem neuen Galaxy S22 (hier mit Vertrag) warten wir im Smartphone-Bereich noch auf das kommende Galaxy A53. Ob Samsung einen solchen Kracher im Gepäck hat?

Samsung läutet "neue Ära" ein

Das klingt schon mal vielversprechend: In der Einladung verspricht Samsung den Start einer neuen Ära (aus dem engl. übersetzt). Liest man den Satz in Gänze, Kontext und in deutscher Fassung schwindet allerdings die Aufregung. "Neue Möglichkeiten durch vernetzte Geräte" schreibt der Hersteller auf seiner Website. Vielleicht scheint es in erster Linie um neue Software-Features zu gehen? Nach einem Galaxy A53 klingt es zunächst nicht.

Im letzten Jahr hat Samsung im Rahmen der MWC 2021 unter anderem neue Smartwatches vorgestellt. Dazu sei allerdings gesagt, dass die Messe auf Grund des damals aktuellen Pandemiegeschehens vom März in den Juni und Juli verschoben wurde. Zeitlich passt Ende Februar eher in das Konzept von neuen Samsung-Handys (hier mit Vertrag). So wurden – nach dem Galaxy A32 5G im Februar – das Galaxy A52 (zum Test), A52 5G und das A72 im März 2021 vorgestellt.

Unsere Empfehlung Anzeige

2 GBEXTRA

Daten

Samsung Galaxy A52s 5G

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 19,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

MWC ganz ohne neue Samsung-Geräte?

Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass Samsung ganz auf die Vorstellung neuer Hardware verzichtet und sich voll und ganz auf mögliche neue Software einschießt. Immerhin schreibt der Hersteller, dass man die "Möglichkeiten, wie wir in dieser Welt arbeiten und lernen" erweitern möchte, gar den "nächsten Schritt" möchte man gehen. Ob man da ein Galaxy A53 zwischenquetschen wird, bleibt abzuwarten. Ein eigenes "Samsung Galaxy Awesome Unpacked"-Event, wie es beim Vorgänger der Fall war, erscheint uns derzeit wahrscheinlicher.