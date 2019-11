Samsung Galaxy Note 10+: Star Wars Special Edition angekündigt

Passend zum nahenden Finale der Luke-Skywalker-Saga erscheint in Kürze die Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition. Das Sondermodell wird laut Hersteller verfügbar sein, bevor "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" am 20. Dezember 2019 anläuft.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird die limitierte Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition auch in Deutschland erscheinen. In den USA ist sie ab dem 13. Dezember für knapp 1300 US-Dollar erhältlich. Preis und Release-Datum für Deutschland sind noch nicht bekannt. Neben einem Metall-Abzeichen und einer Leder-Hülle mit Kylo-Ren-Aufdruck liegen auch Galaxy Buds in einer schwarz-roten Hülle bei. Das Smartphone selbst hat ebenfalls einen neuen Anstrich erhalten – und zwar auf der Rückseite. Dort prangern nun etwa das Logo der Ersten Ordnung und der ikonische Star-Wars-Schriftzug. Außerdem sitzt die Triple-Kamera in einer rot umrandeten Fassung.

Samsung bringt euch auf die Dunkle Seite der Macht

Die schwarz-rote Farbgebung zieht sich durch das gesamte Bundle. So ergänzt etwa ein roter S-Pen das schwarze Note 10+. Wer sich also eher der Dunkeln Seite der Macht zugehörig fühlt, wird mit der Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition sicher glücklich. Wie ihr in dem Bild über diesem Artikel seht, erhalten Käufer außerdem Zugriff auf Bildschirm-Hintergründe im Star-Wars-Design. Hier das komplette Bundle auf einen Blick:

Der Lieferumfang der Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition (© 2019 Samsung)

Nicht darauf zu sehen sind die Star-Wars-Icon-Packs und -Animationen im Star-Wars-Design, die euch ebenfalls erwarten. Ein nicht unerhebliches Detail ist bislang unklar: um welche Konfiguration des Samsung Galaxy Note 10+ es sich handelt.

Zur Erinnerung: Das Smartphone ist sowohl mit 256 GB als auch mit 512 GB erhältlich. Zwischen den beiden Varianten liegen immerhin 100 Euro. 512 GB Speicher würden die Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition noch mal deutlich attraktiver machen. Das Bundle ist Teil einer Kooperation zwischen Samsung und Lucasfilm. Aus dieser Kooperation ist übrigens ebenfalls dieser Werbespot hervorgegangen, der nicht nur Star-Wars-Fans amüsieren dürfte: