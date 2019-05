Samsung Galaxy S10 5G: Marktstart in Deutschland verkündet

Samsung Electronics hat heute den Markstart des Samsung Galaxy S10 5G in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, der Schweiz und Großbritannien bekanntgegeben. Das Samsung Galaxy S10 5G kommt ab Juni in den Handel, wobei die exakten Daten lokal variieren.

• Samsung will Pionierrolle bei 5G einnehmen

• Sechsfach-Kamera inklusive 3D-Tiefenkamera

• Bisher größter Akku der Samsung Galaxy S-Serie

Samsung will, so teilt der Hersteller mit, auch bei der Einführung von 5G in Deutschland und Europa eine Pionierfunktion einnehmen. Das Samsung Galaxy S10 5G soll einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Netzwerktypen möglich machen, "um Nutzern im Technologiewandel beim Video-Streaming, Spielen, Videoanrufen und mehr ein mobiles Erlebnis ohne Unterbrechungen zu ermöglichen", wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt.

Das Samsung Galaxy S10 5G unterscheidet sich zudem durch mehrere Eigenschaften von den anderen Modellen der Galaxy S10-Reihe. Darunter das große 6,7-Zoll Dynamic AMOLED-Display und der bisher größte Akku der Samsung Galaxy S-Serie. Mit 4.500 mAh verfügt das Samsung Galaxy S10 5G damit über die größte Ladekapazität aller Samsung-Smartphones überhaupt.

Hinzu kommt eine leistungsstarke Sechsfach-Kamera. Darunter ist auch eine sogenannte 3D-Tiefenkamera. Mit ihr soll bei Live-Fokus-Videos ein Bokeh-Effekt in Kinoqualität gelingen. Die 3D-Tiefenkamera ermögliche zudem diverse Schnellmessfunktionen, mit der Kunden die Abmessungen eines Objektes oder Raumes messen können, so der Hersteller weiter.

Der leistungsstarke Funktionsumfang des Samsung Galaxy S10 5G wird durch einen besonders großen Akku vervollständigt. Mit 4.500 mAh1 verfügt das Smartphone über die größte Ladekapazität aller Samsung-Smartphones. Zum Wiederaufladen verwendet das Galaxy S10 5G die Super-Schnellladefunktion mit 25 Watt Leistung.

Wann 5G endlich auch nach Deutschland kommt, lest ihr übrigens hier.