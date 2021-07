Das Galaxy Watch S21 FE lässt uns keine Ruhe. Eine Zeitlang war es still um das kommende Spar-Flaggschiff, doch aktuell hält es die Gerüchteküche auf Trab. Nun heißt es, Samsung überlege, das Gerät aufgrund der vorherrschenden Chip-Knappheit nur in bestimmten Regionen anzubieten.

Dies geht aus einem Bericht des Korea Herald hervor. Demnach könnte das Samsung Galaxy S21 FE nach dem Launch ausschließlich in den USA und Europa erhältlich sein. An welche Länder der Hersteller dabei genau denkt, ist unklar. Wir gehen aber davon aus, dass Deutschland als einer der wichtigsten Märkte mit dabei wäre. Grund zur Freude also? Schwer zu sagen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S20 FE

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Kamera, die mehr sieht (mit 8K-Video Snaps)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 25,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy S21 FE direkt ausverkauft?

Die Frage ist: Was bedeutet das Ganze für die Verfügbarkeit des Galaxy S21 FE. Dass Samsung den Release womöglich auf bestimmte Regionen begrenzt, spricht dafür, dass zumindest die weltweite Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Das wiederum könnte bedeuten, dass uns ein Ausverkauf des Galaxy S21 FE droht. Ähnlich, wie wir es derzeit beim beliebten Galaxy A52 erleben. Anderseits könnte man auch argumentieren: Wenn die anderen Regionen das Galaxy S21 FE nicht bekommen, bleiben womöglich genügend Geräte für Deutschland übrig.

Galaxy-S21-Release nach Plan?

Wer positiv denkt, könnte außerdem zu dem Schluss kommen, dass Samsung den vorgesehenen Launch-Termin für das Galaxy S21 FE mit der im Raum stehenden Strategie eher einhalten könnte. Zuletzt war aufgrund der Chip-Knappheit immer wieder von einem verschobenen Marktstart die Rede. Sollten der Hersteller sich auf die USA und Europa beschränken, wäre eine solche Verschiebung in Deutschland womöglich nicht notwendig.

Exynos statt Snapdragon?

Darüber hinaus berichtet der Korea Herald, dass Samsung bei der Chip-Auswahl zweigleisig fahren könnte. Eigentlich sei – wie beim S20 FE 5G – ein Snapdragon-Chipsatz vorgesehen, worüber sich viele sicherlich freuen würden.

Offenbar bekommt Samsung aber nicht genügend davon, um alle Geräte damit auszustatten. Daher könnte der Hersteller einige davon mit hauseigenen Exynos-Chipsätzen ausstatten. Gut möglich also, dass das Galaxy S21 FE mit dem gleichen Samsung-Antrieb ausgestattet ist wie die anderen Modelle der S21-Reihe hierzulande. Das wäre schade, aber sicherlich zu verkraften. Der Exynos 2100 ist dem Snapdragon 888 zwar etwas unterlegen, aber dennoch ein guter Flaggschiff-Chip.