Vor Kurzem haben wir bereits berichtet, dass das Galaxy S22 noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte. Nun verdichten sich die Hinweise darauf. Schafft es das Flaggschiff tatsächlich noch unter den Weihnachtsbaum.

Ein Tweet des Leakers Ice Universe sorgt im Netz für Aufsehen – oder auch nicht, denn der Post war kaum eine Minute online und konnte lediglich fünfmal geteilt werden, bevor er gelöscht wurde. Was er enthielt, fragt ihr euch? Wir konnten glücklicherweise einen Screenshot sichern:

Der Tweet zum S22-Release (© 2021 CURVED )

Dem Tweet zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass das Samsung Galaxy S22 noch in diesem Jahr veröffentlicht. Genauer gesagt nennt der Leaker den Dezember als potenziellen Release-Zeitraum des Smartphones. Erwartet uns also eine kleine Weihnachtsüberraschung? Der Zeitraum erscheint uns sinnvoll, schließlich haben wir doch vor Kurzem davon berichtet, dass es immer mehr Hinweise auf eine vorzeitige Veröffentlichung des Galaxy S22 gibt.

Was wissen wir sonst noch über das Samsung Galaxy S22?

Die immer frühere Vorstellung neuer Geräte hat fast schon Tradition. Während Samsung in der Vergangenheit viele Modelle der Galaxy-S-Reihe im März des jeweiligen Jahres auf die Bühne geholt hat, konnten sich aktuellere Smartphones, wie das Galaxy S20 bereits im Februar erstmals zeigen. Die Vorstellung des S21 etwa fand im Januar statt. Da wäre es nicht allzu verwunderlich, wenn das Galaxy S22 noch kommenden Dezember das Licht der Welt erblicken würde.

Der verfrühte Release-Zeitraum ist nicht der einzige Leak des heutigen Tages, auch die möglichen Farbvarianten des S22 fanden ihren Weg an die Öffentlichkeit. Laut PhoneArena arbeitet Samsung an neuen Farbvarianten für das kommende Flaggschiff. So sollen neben Weiß und Schwarz auch Rose Gold und Grün eine Rolle spielen, jedoch nicht alle Modell-Varianten in allen Farben verfügbar sein. Die Auswahl könnte wie folgt ausfallen:

Galaxy S22: Weiß, Schwarz, Rose Gold, Grün

Galaxy S22+: Weiß, Schwarz, Rose Gold, Grün

Galaxy S22 Ultra: Weiß, Schwarz, Dunkelrot

Auffällig ist vor allem die Entscheidung für ein dunkles Rot beim S22 Ultra. Die Rot-Töne der vergangenen Galaxy-Flaggschiffe waren, vom S9 einmal abgesehen, meist heller. Die Farbpalette des S22 könnte sich bis Dezember natürlich noch einmal ändern oder um Varianten erweitern.