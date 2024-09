Die Leaks und Hinweise auf einen Launch des Samsung Galaxy S24 FE nehmen weiter zu. Ein ganzer Schwall an neuen Bildern zu den Farben des S24 FE ist jetzt im Netz aufgeraucht.

Erneut hat das Portal Android Headlines eine Bilderflut ins Netz entsendet. In einem Beitrag liefert das Portal weitere Render-Bilder, die offenbar den Großteil der geplanten Farbvarianten für das Galaxy S24 FE aus mehreren Perspektiven zeigen.

Galaxy S24 FE: Farben auf Render-Bildern

Mit der bereits zuvor enthüllten grauen Farbvariante zusammen sind nun insgesamt fünf Farbvarianten des Galaxy S24 FE im Netz aufgetaucht: Silber, Graphite, Gelb, Blau und Grün. Hier eine Auswahl der Bilder von Android Headlines:

(© 2024 Android Headlines ) Samsung Galaxy S24 FE in Gelb (© 2024 Android Headlines ) Samsung Galaxy S24 FE in Grün (© 2024 Android Headlines ) Samsung Galaxy S24 FE in Blau (© 2024 Android Headlines ) Samsung Galaxy S24 FE in Graphite (© 2024 Android Headlines ) Samsung Galaxy S24 FE in Silber

Nimmt man das noch aktuelle Samsung Galaxy S23 FE als Anhaltspunkt, dürfte es sich mindestens bei einer Farbe um eine exklusive Option aus dem Samsung-Shop handeln. Eventuell bietet Samsung das S24 FE in Silber nur auf der eigenen Seite an. Eine weitere exklusive Farbe ist wahrscheinlich. Demnach wären Graphite, Gelb, Grün und Blau die bei allen Händlern erhältlichen Farben.

Die offiziellen Bezeichnungen für die Farben sind noch nicht bekannt. Graphite gilt aber als sehr wahrscheinlich. Der grüne Farbton könnte zudem erneut die Bezeichnung "Mint" erhalten.

Bei o2 im Angebot: Samsung Galaxy S24 Ultra inklusive Tarif

S24 FE könnte im Oktober starten

Mit dem Galaxy S24 FE erwartet euch sozusagen ein Budget-Flaggschiff. Samsung orientiert sich bei der "Fan Edition" in erster Linie am Galaxy S24 und Galaxy S24+. Im Vergleich zum Vorgänger soll das S24 FE vor allem ein größeres Display (6,7 Zoll) erhalten. In puncto Prozessor rechnen wir mit dem aktuellen Exynos-2400-Chip, der auch im Galaxy S24 zu finden ist.

Vorherige Meldungen zum Galaxy S24 FE und Gerüchte deuten auf einen Release im Oktober hin. Auch der Vorgänger erschien im vergangenen Jahr in diesem Monat.