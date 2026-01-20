Wer nach einem Top-Deal für das Samsung Galaxy S25 sucht, wird bei Vodafone fündig. Noch bis zum 28.01.2026 bekommt ihr beim Kauf des Smartphones mit Tarif die Kopfhörer Galaxy Buds 3 Pro geschenkt. Aber ihr spart auch bei den Tarifkosten. Vodafone hat den Preis spürbar reduziert, sodass ihr sogar im Vergleich zum Einzelkauf der Geräte ohne Tarif über 80 Euro sparen könnt. Erfahrt hier die Details zum Deal.

Oder springt direkt zu den Angeboten. Sichert euch hier die starken Vodafone-Deals:

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten ✓ ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

✓ 100 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,98 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 55,49 € Vodafone ✓ AKTION: Galaxy Buds 3 Pro + 200 GB statt 100 GB

✓ 200 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,98 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 45,89 € Vodafone

Überblick zum Deal: Samsung Galaxy S25 + Galaxy Buds 3 Pro

Geräte: Samsung Galaxy S25 (128 GB, Silver Shadow/Navy) + Galaxy Buds 3 Pro (Silber)

Samsung Galaxy S25 (128 GB, Silver Shadow/Navy) + Galaxy Buds 3 Pro (Silber) Tarif: GigaMobil M

GigaMobil M Netz: Vodafone-Netz (4G & 5G) mit bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit

Vodafone-Netz (4G & 5G) mit bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit Datenvolumen: 100 GB pro Monat

100 GB pro Monat Inklusive: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, GigaDepot, 5 Jahres-Versprechen: Garantieverlängerung & Akku-Tausch

Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, GigaDepot, 5 Jahres-Versprechen: Garantieverlängerung & Akku-Tausch Monatliche Kosten: 55,49 € (36 Monate)

55,49 € (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 € Anzahlung, 9,98 Euro Versand, keine Anschlussgebühr

1 € Anzahlung, 9,98 Euro Versand, keine Anschlussgebühr Besonders geeignet für: Sparfüchse, die sowohl am Galaxy S25 mit Tarif als auch den Galaxy Buds 3 Pro interessiert sind -> Hier geht's zum Deal bei Vodafone: Galaxy S25 + Buds 3 Pro und 100 GB Datenvolumen

Wenn ihr jünger als 28 Jahre seid, könnt ihr euch das Bundle sogar noch günstiger sichern. Bucht den Tarif GigaMobil M einfach in der "Young"-Version. Für die zahlt ihr monatlich nur 45,89 Euro und ihr bekommt obendrauf noch 100 GB Datenvolumen mehr – also insgesamt 200 GB Datenvolumen. Hier findet ihr den Deal: Vodafone GigaMobil M Young mit Galaxy S25 + gratis Buds 3 Pro.

Wichtig: Vodafones Aktion läuft noch bis zum 28.01.2026. Für die Registrierung habt ihr aber bis zum 11.02.2026 Zeit.

Lohnt sich das Angebot? So viel spart ihr im Vergleich zum Einzelkauf

Im Grunde haben wir es schon verraten: Das Bundle bei Vodafone hat ordentlich Sparpotenzial. Damit ihr es besser einordnen könnt, haben wir einmal die effektive Ersparnis im Vergleich zum Einzelkauf ausgerechnet.

Holt ihr euch das Samsung Galaxy S25 und die Galaxy Buds 3 Pro einzeln bei Drittanbietern, dann zahlt ihr mindestens 740 Euro (Preise bei Idealo geprüft: S25 = 595 + Buds 3 Pro = 145 Euro).

Um herauszufinden, wie viel ihr für die Hardware im Tarif-Bundle bei Vodafone zahlt, haben wir ausgerechnet, wie viel der Tarif GigaMobil M über 36 Monate einzeln kosten würde. Hier landen wir bei 1349,64 €. Von den Gesamtkosten des Bundles (2008,62 €) abgezogen, ergibt das einen Effektivpreis von 658,98 € für die Hardware.

Heißt: Bei Vodafone zahlt ihr für das Galaxy S25 und die Galaxy Buds 3 Pro ganze 81,02 € weniger, als wenn ihr beides einzeln bei Drittanbietern kauft.

Und wenn ihr euch das Bundle mit Young-Tarif sichert, spart ihr sogar 84,62 € und bekommt 200 GB statt 100 GB Datenvolumen.

Überzeugt? Dann schlagt jetzt schnell zu:

Lohnt sich das Galaxy S25?

Kurz gesagt: Ja, wenn ihr ein kompaktes Smartphone mit ordentlich Power sucht. Samsung packt hier ein starkes Gesamtpaket in ein angenehm handliches Gehäuse. Das AMOLED-Display ist hell, kontrastreich und macht im Alltag einfach Spaß – egal ob beim Scrollen durch Social Media oder beim Streamen eurer Lieblingsserien.

Dazu kommt der Snapdragon 8 Elite, der selbst anspruchsvolle Apps und Games locker wegsteckt. Wer keine Lust auf ein riesiges Smartphone hat, aber trotzdem Flaggschiff-Leistung will, bekommt hier genau das.

(© 2025 Samsung ) Das Galaxy S25 in "Mint". "Icyblue," "Navy" und "Silver Shadow" (© 2025 Samsung ) Die Triple-Kamera des Galaxy S25 (© 2025 Samsung ) Die Galaxy Buds 3 Pro in Silber

Spannend wird das Galaxy S25 vor allem durch die Galaxy-AI-Funktionen. Die kleinen Helfer greifen euch beim Fotografieren unter die Arme, optimieren Bilder im Hintergrund oder erleichtern euch das Schreiben von Texten. In Kombination mit der starken Hardware ergibt sich ein rundes Gesamtbild. Schon bald dürfte Samsung zwar mit dem Galaxy S26 einen Nachfolger präsentieren. Doch das macht das derzeit noch aktuelle Modell Galaxy S25 nicht direkt zum Alteisen. Es bleibt ein waschechtes Premium-Smartphone.

Noch runder wird das Bild durch die Zugabe. Die Galaxy Buds 3 Pro gehören zu den besten kabellosen Smartphone-Kopfhörern. Mit ihnen genießt ihr Musik, Filme und Spiele in bester Klangqualität. Als Gratiszugabe sind perfekt – besonders, wenn ihr neue Kopfhörer benötigt.

