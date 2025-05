Samsung Galaxy S25 Test: Übersicht der Wertungen

Tests zum Samsung Galaxy S25 gibt es schon eine ganze Weile, daher ist es umso leichter, die Stärken und Schwächen des Smartphones klar einzugrenzen. Lest jetzt, wie die Fachpresse das aktuelle Samsung-Flaggschiff bewertet – und ob es sich für euch lohnt.

Wo ist der CURVED-Test? Wir haben leider keinen eigenen Test zum Samsung Galaxy S25 aufgesetzt. Für diese Testübersicht haben wir uns aber ausführlich in die Berichte der Kollegen und Kolleginnen anderer Portale eingelesen, um euch umfassend zum Galaxy S25 zu informieren.

Inhaltsverzeichnis

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unendlich Datenvolumen) ab 39,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB)

inkl. Tablet Galaxy Tab A9 ab 36,99 € Blau Ohne Vertrag ab 749,00 € Amazon

Testübersicht: Wie gut ist das Samsung Galaxy S25?

Die Tests zum Samsung Galaxy S25 zeichnen ein klares Bild: Die meisten Experten bewerten das Handy als "gut" bis "sehr gut". Da es sich um das kleine Flaggschiff handelt, macht es ein paar Kompromisse. Wer das Beste haben will, das Samsung zu bieten hat, greift besser zum Galaxy S25 Ultra. Was genau die Tests am Galaxy S25 loben und was sie kritisieren, lest ihr weiter unten.

Samsung Galaxy S25 in der Übersicht Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Modell Galaxy S25 Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 39,99 € o2 ab 36,99 € Blau ab 749,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.2 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel Pixeldichte 416 ppi Technologie AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz Hz Display-Schutz Gorilla Glass Victus 2 Maße Größe 146.9x70.5x7.2 mm Material Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Icyblue, Navy, Silver Shadow, Mint, Blueblack, Coralred, Pinkgold Gewicht 162 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Taktrate Bis zu 4.47 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 / 512 GB Akkuleistung 4000 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 29 h Wireless Charging ja (15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Update-Zeitraum Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) Frontkamera 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP)

Das loben die Tester

"Technisch gehören alle S25-Modelle zum Besten, was die Android-Welt derzeit hergibt." (Computerbild), "leistungsstark, zuverlässig und gut ausgestattet" (Wired) oder "Ich empfehle dieses Telefon gerne jedem, der ein intelligentes, ausgewogenes Erlebnis sucht." (Tom's Guide) – die Fachpresse ist also überzeugt, dass es sich um ein rundum gutes Smartphone handelt.

Das Galaxy S25 gibt's in vier verschiedenen Farben (© 2025 Samsung )

Lob gibt es unter anderem für die neuen KI-Features und die verbesserte Akkulaufzeit. Aber auch der Prozessor (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) wird für seine außergewöhnlich schnelle Performance von allen Testern als Verkaufsargument aufgezählt.

Das kritisieren die Tester

Beim Galaxy S25 kann man wohl von "Kritik auf hohem Niveau" sprechen. Die Tester bemängeln weniger die Hardware oder Software an sich – die sei in allen Belangen hervorragend. Kritisiert wird vielmehr die geringe Weiterentwicklung im Vergleich zum Vorgängermodell.

Abgesehen von den KI‑Features gebe es nur kleine Upgrades und keine Innovationen. Es sei eben ein sehr gutes Smartphone, doch Samsung hätte mehr daraus machen können. (Android Central)

Vor allem das kaum veränderte Design, die identische Kamera und das nicht überarbeitete Display enttäuschen (Engadget). "Wer [...] schon ein Modell der S24-Serie besitzt, muss nicht umsteigen." (ComputerBild)

Fazit zur Testübersicht des Samsung Galaxy S25

Die Tests zum Samsung Galaxy S25 sind eindeutig: Es handelt sich laut der Testportale um eines der besten Android-Handys, die der Markt aktuell hergibt. Besonders lobenswert seien die vielen neuen KI-Features, der schnelle Chip und die verbesserte Akkulaufzeit.

Enttäuschend sei lediglich, dass das Hardware-Upgrade insgesamt sehr klein ausfalle. Die Tester sagen, das Galaxy S25 sieht aus wie das Galaxy S24 und nutzt größtenteils die gleichen Bauteile. Mit dem Update auf One UI 7 wäre aber zum Beispiel die Bedienung aufgewertet worden, was vieles wettmache.

