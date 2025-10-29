Der Black Friday lässt zwar noch auf sich warten, doch MediaMarkt ist schon in Feierlaune – und haut einen echten Black-Deal-Kracher raus: Das superdünne Galaxy S25 Edge bekommt ihr aktuell zum halben Preis. Statt der ursprünglichen 1249 Euro zahlt ihr jetzt nur 574 Euro.

Ein solches Angebot für ein topaktuelles Samsung-Flaggschiff sieht man selten. Aber: Die Aktion läuft nur bis zum 13. November 2025 um 9 Uhr. Wer sparen will, sollte also nicht zu lange zögern. Zumal das Angebot nur gilt, solange der Vorrat reicht.

Jetzt schnell sein: Galaxy S25 Edge bei MediaMarkt statt 1249 € nur 574 €

Top-Technik zum Sparpreis

Das Galaxy S25 Edge ist erst im Frühjahr 2025 erschienen und gehört zu den elegantesten Smartphones, die Samsung je gebaut hat. Mit einer Dicke von gerade mal 5,8 Millimetern und einem Gewicht von 163 g ist es nicht nur extrem handlich, sondern sieht dank Titanrahmen auch richtig edel aus.

Unter der schicken Hülle steckt aber deutlich mehr als nur hübsches Design: Euch erwartet ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, ein superschneller High-End-Prozessor und eine 200-MP-Kamera, die bei Tageslicht und schwierigen Lichtverhältnissen gleichermaßen überzeugt. Auch bei der Software hat Samsung nachgelegt: Ganze sieben Jahre lang sind Android-Updates garantiert.

Was das Angebot besonders macht

Dass Samsung-Flaggschiffe günstiger zu haben sind, ist keine Seltenheit – aber ein Rabatt in dieser Größenordnung ist außergewöhnlich. MediaMarkt unterbietet mit dem aktuellen Black Deal nicht nur die UVP deutlich, sondern bietet das Galaxy S25 Edge auch im Vergleich zu anderen Händlern aktuell zum besten Preis an. Für 574 Euro bekommt ihr die Version mit 256 GB Speicherplatz – das reicht locker für all eure Apps, Fotos und Videos.

Wichtig zu wissen: Es handelt sich hierbei nicht um ein älteres Modell oder ein Gerät mit Einschränkungen. Ihr bekommt hier echtes Flaggschiff-Niveau zum Midrange-Preis. Und mit dem verlängerten Software-Support seid ihr auch langfristig auf der sicheren Seite.

Wer also schon länger mit einem neuen Smartphone liebäugelt und dabei Wert auf Design, Leistung und Zukunftssicherheit legt, sollte bei diesem Deal schnell zuschlagen. Wer weiß, wie lange der Vorrat reicht.

