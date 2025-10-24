Samsung Galaxy S25 mit Vodafone-Vertrag: Top-Deal bei Gomibo

Ihr solltet ihr euch den aktuellen Deal bei Gomibo anschauen. Dort gibt’s das Samsung Galaxy S25 mit einem 5G-Tarif samt 25 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz zu einem Preis, der fast zu gut klingt, um wahr zu sein.

Direkt zum Deal:

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten ✓ AKTION: 100 € Wechselbonus bei Rufnummermitnahme + Erstattung der Anschlussgebühr

✓ 25 GB LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,95 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 69,00 € Anzahlung

ab 29,99 € Gomibo

Die Gesamtkosten über zwei Jahre liegen bei rund 643,71 Euro. Verglichen mit dem aktuellen Gerätewert (ca. 569 Euro bei Drittanbietern) bekommt ihr den Vertrag also extrem günstig. Der 100-Euro-Bonus für die Rufnummermitnahme und die erstattbare Anschlussgebühr machen das Angebot besonders attraktiv.

Das steckt im Vodafone-Tarif

Hier einmal alle Vertragsdetails im Überblick:

Gerät: Samsung Galaxy S25 (256 GB / Schwarz)

Samsung Galaxy S25 (256 GB / Schwarz) Tarif: Vodafone Smart Entry Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s)

Vodafone Smart Entry Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s) Inklusive: Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming inklusive, VoLTE und VoWiFi nutzbar

Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming inklusive, VoLTE und VoWiFi nutzbar Monatliche Grundgebühr: 29,99 Euro

29,99 Euro Einmalige Kosten: 69,00 Euro Zuzahlung + 4,95 Euro Versand

69,00 Euro Zuzahlung + 4,95 Euro Versand Rufnummermitnahme-Bonus: 100 Euro

100 Euro Anschlussgebühr: 39,99 Euro (über MeinVodafone-App erstattbar)

39,99 Euro (über MeinVodafone-App erstattbar) Vertragslaufzeit: 24 Monate

Falls ihr GigaKombi-berechtigt seid – also bereits einen Vodafone-Festnetzanschluss habt – wird’s noch besser: Ihr spart monatlich 5 Euro und bekommt zusätzlich 5 GB Datenvolumen geschenkt.

Jetzt zuschlagen:

So sichert ihr euch Bonus und Erstattung

Damit ihr die maximale Ersparnis herausholt, müsst ihr zwei kleine Schritte beachten:

Die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro könnt ihr euch ganz einfach zurückholen: Installiert nach Erhalt eurer SIM-Karte die "MeinVodafone"-App und klickt dort innerhalb von sieben Tagen auf "Hol dir deinen Anschlusspreis zurück". Die Erstattung erfolgt automatisch auf einer der nächsten Rechnungen. Den 100-Euro-Bonus für die Rufnummermitnahme gibt’s, wenn ihr eure alte Handynummer zu Vodafone portiert – vorausgesetzt, euer bisheriger Anbieter war nicht Vodafone und euer alter Vertrag besteht seit mindestens drei Monaten. Wichtig: Der neue Vertrag muss bis spätestens 29. Oktober 2025 aktiviert werden, damit der Bonus gewährt wird. Wer also von einem anderen Netz wechselt und seine Nummer behalten möchte, sollte den Antrag rechtzeitig stellen.

Das Galaxy S25: Kompakt, stark, modern

Das Samsung Galaxy S25 überzeugt als handliches Flaggschiff mit Top-Performance. Das helle AMOLED-Display liefert kräftige Farben, während der Snapdragon 8 Elite für viel Power sorgt. Samsungs nützliche Galaxy-AI-Funktionen vereinfachen euch den Alltag, etwas beim Fotografieren oder Texten. Alles in allem handelt es sich um ein sehr starkes Gerät, das sich für diesen Preis allemal lohnt.

Fazit

Unterm Strich ist das Gomibo-Angebot ein echter Geheimtipp: ein High-End-Smartphone mit starkem Vodafone-Tarif zu einem Preis, der kaum zu toppen ist.

Wer seine Rufnummer mitnimmt und die Boni richtig beantragt, zahlt am Ende fast nichts für den Vertrag. Der Deal gilt nur bei Aktivierung bis zum 29. Oktober 2025. Also jetzt schnell zuschlagen:

