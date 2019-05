Schenkt zum Muttertag gemeinsame Momente: Jetzt gratis Fotodrucker sichern

Am 12. Mai ist Muttertag. Wer jetzt Schnappatmung bekommt, kann noch einmal tief durchatmen – schließlich sind noch anderthalb Tage Zeit. Und ihr müsst ja auch keine Weltreisen verschenken. Mit einer vermeintlich kleinen Geste zeigt ihr eurer Mutter, wie gern ihr sie habt: Schenkt ihr doch für den ganzen Tag mal eure Zeit! Und haltet die schönsten Momente mit einem mobilen Fotodrucker fest. Den gibt's gerade für lau im Bundle mit dem Top-Geraät Huawei Mate 20 Pro. Aber nur noch bis Montag!

Im Stress des Alltags kann es schon mal passieren, dass die Familie den Kürzeren ziehen muss. Der Kopf steckt im Berg voll Arbeit, zuhause wartet der Frühjahrsputz und auch der beste Freund oder die beste Freundin brauchen eure Hilfe – da bleibt einfach nicht mehr viel Zeit. Und nur kurz zwischen Tür und Angel wollt ihr eure Eltern auch nicht anrufen. Was also tun?

Zum Muttertag ist die Gelegenheit, euch einfach mal die Zeit zu nehmen und den ganzen Tag mit eurer Mutter – oder der ganzen Familie – zu verbringen. Zeit ist immerhin kostbar, also ein wertvolles Geschenk. Ihr müsst ihr keinen Strauß Blumen schenken. Nehmt sie doch einfach mit ins Restaurant, geht mit ihr eine Runde spazieren oder sprecht bei einem Kaffee über die Themen, die euch im Alltag beschäftigen, bewegen – oder einfach wahnsinnig machen. Und macht doch auch mal ein Foto und druckt es direkt aus!

Schenkt eurer Mutter Zeit – und haltet die Momente fest

Ein Mutter-Kind-Selfie ist eine schöne Geste – und auch wenn euch die digitalen Selbstporträts etwas Überwindung kosten, so ist es ein umso wertvolleres Geschenk. Zückt also ab und an mal euer Smartphone und schießt ein Bild von eurer gemeinsamen Zeit. Mit einem mobilen Fotodrucker könnt ihr die Schnappschüsse sofort ausdrucken oder ihr macht das einfach zuhause, rahmt sie ein und schickt sie eine Woche später an eure Mutter. So frischt ihr die Erinnerungen noch einmal auf und sorgt für einen Freudeschub.

Natürlich ist es mit einem Besuch zum Muttertag nicht getan. Betrachtet das Telefonat mit euren Eltern nicht als Pflicht, sondern behandelt es wie eines, das ihre mit euren Freunden führt. Warum also nicht mal die Mutter anrufen, bevor ihr euch in den Binge-Watching-Abend stürzt? Viele Eltern nutzen heute auch WhatsApp, Facebook und Co. – schreibt ihnen doch einfach mal eine Nachricht, genauso wie ihr es bei euren Freunden tun würdet. Besonders wenn ihr eure Eltern nicht oft seht, freuen sie sich ganz sicher darüber.

Und natürlich könnt ihr eurer Mutter auch einen Strauß Blumen mitbringen. Oder eine Topfpflanze – die hält meistens länger. In diesem Sinne: Einen frohen Muttertag!