Gestern ging ein neues State-of-Play-Event für PlayStation-Fans über die Bühne. Die "State of Play Japan" hielt am späten Abend vor allem für PS5-Gamer einige Ankündigungen bereit. Wir haben für euch die gezeigten Titel und das Event-Video zusammengetragen.

Die beste PlayStation für echte Gamer Sony PlayStation 5 Pro Jede Menge Leistung und sogar bereit für 8K: Die PS5 Pro ist die ultimative Spielekonsole. Jetzt das Gaming-Monster sichern und zahlreiche Titel in noch besserer Grafik zocken! 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: 15 € sparen pro Monat

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 44,99 € o2 ohne Vertrag ab 719,04 € Amazon

Wie der Name schon verrät, fokussierte sich die "Sate of Play 日本" (Übersetzung: State of Play Japan) diesmal speziell auf PlayStation-Spiele aus Japan sowie allgemein Asien. Dennoch gab es eine Menge spannender Trailer, die auch hierzulande auf reges Interesse stoßen dürften.

Habt ihr den Livestream verpasst und wollt das rund 42 Minuten lange Event inklusive Trailer nachträglich sehen, könnt ihr hier mit Untertiteln einschalten.

Schaut euch die State of Play Japan vom 11. November 2025 im Video auf YouTube an:

(© 2025 CURVED )

Sate of Play im Überblick: Diese Games wurden im Livestream gezeigt

Während des Events wurden Trailer zu einigen neuen PS5-Spielen (und PS4-Varianten) gezeigt, aber auch neue Content-Updates (DLC) präsentiert. Hier seht ihr alle Ankündigungen im Überblick.

Dragon Quest VII Reimagined (PS5) – 5. Februar 2026

(PS5) – 5. Februar 2026 inKOMBINI: One Store. Many Stories (PS5-Spiel) – April 2026

(PS5-Spiel) – April 2026 Coffee Talk Tokyo (PS5) – 3. März 2026

(PS5) – 3. März 2026 BrokenLore: Unfollow (PS5) – 16. Januar 2026

(PS5) – 16. Januar 2026 BrokenLore: Ascend (PS5) – Sommer 2026

(PS5) – Sommer 2026 Fatal Frame II: Crimon Butterfly Remake (PS5) – 12. März 2026

(PS5) – 12. März 2026 Dynasty Warriors Origins: Visions of Four Warriors (PS5) – 22. Januar 2026

(PS5) – 22. Januar 2026 Gran Turismo 7: Spec III + "Power Pack" (PS5-DLC) – bis Ende des Jahres

(PS5-DLC) – bis Ende des Jahres MotionRec (PS5) – Anfang 2026

(PS5) – Anfang 2026 Wandering Sword (PS5) – 28. Mai 2026

(PS5) – 28. Mai 2026 No Sleep for Kaname Date – From AI: The Somnium Files ( PS5) – 26. Februar 2026

PS5) – 26. Februar 2026 Tokyo Xtreme Racer (PS5) – 26. Februar 2026

(PS5) – 26. Februar 2026 Once Upon A Katamari: 2 DLC-Updates (PS5-DLC) – November und Winter 2025

(PS5-DLC) – November und Winter 2025 Pac-Man Word 2 Re-PAC Sonic-DLC (PS4/PS5-DLC) – ab sofort erhältlich

(PS4/PS5-DLC) – ab sofort erhältlich Digimon Story Time Stranger (PS5-DLC) – Winter 2025

(PS5-DLC) – Winter 2025 Super Robot Wars Y (PS5-DLC) – 21. November 2025

(PS5-DLC) – 21. November 2025 Monster Hunter Wilds: 4. Update (PS5-DLC) – 16. Dezember 2025

(PS5-DLC) – 16. Dezember 2025 Sonic Racing: Crossworlds: Fahrer-Update (PS4/PS5-DLC) – 20. November 2025

(PS4/PS5-DLC) – 20. November 2025 Never Grave: The Witch and The Curse (PS5) – 5. März 2026

(PS5) – 5. März 2026 Entropy Effect X (PS5) – 12. Februar 2026

(PS5) – 12. Februar 2026 Damon and Baby (PS4/PS5) – Anfang 2026

(PS4/PS5) – Anfang 2026 Kyouran Makaism (PS5) – 29. Januar 2026

(PS5) – 29. Januar 2026 Fate Trigger (PS5) – 1. Quartal 2026

(PS5) – 1. Quartal 2026 Octopath Traveler 0 (PS5) – 4. Dezember 2025 (Demo ab sofort)

(PS5) – 4. Dezember 2025 (Demo ab sofort) Marvel Tokon: Fighting Souls (PS5) – Closed Beta 5. bis 7. Dezember 2025

(PS5) – Closed Beta 5. bis 7. Dezember 2025 Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows (PS5) – 4. Dezember 2025

Weitere Ankündigungen

Neben den Game-Trailern hat Sony bzw. PlayStation auch weitere Produkte vorgestellt, die wir hierzulande allerdings sehr wahrscheinlich nicht sehen werden. In den USA und in Japan soll ein 27 Zoll QHD PlayStation Gaming Monitor mit einer 240-Hz-Bildwiederholrate und integrierter Controller-Ladestation erscheinen.

In Japan wird es außerdem eine günstigere Variante der PS5 Digital Edition geben, die ausschließlich in japanischer Sprache mit einem japanischen Account genutzt werden kann. Diese Strategie kennen wir schon von Nintendo und der Switch 2. Die Handheld-Konsole gibt es ebenfalls in einer speziellen Variante für den japanischen Heimatmarkt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht