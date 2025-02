Super Bowl 2025: Die besten Werbespots im Überblick

Der Super Bowl ist mehr als nur ein Football-Spiel – er ist eine Bühne für die kreativsten Werbespots der Welt. Auch 2025 haben die Unternehmen wieder alles gegeben, um uns zum Lachen, Nachdenken oder Staunen zu bringen. Von humorvollen Hommagen an Filmklassiker bis hin zu gesellschaftskritischen Botschaften war alles dabei. Wir zeigen euch die Highlights.

Hellmann's: Harry und Sally sind zurück

Hellmann's holt in seinem Spot Meg Ryan und Billy Crystal zurück an den ikonischen Deli-Tisch aus "Harry und Sally". Diesmal sorgt jedoch nicht das Essen selbst für Begeisterung, sondern der Geschmack von Hellmann’s Mayonnaise. Ein nostalgisches Wiedersehen, das charmant mit dem Kultfilm spielt.

Booking.com: Urlaub mit den Muppets

Die Muppets feiern bei Booking.com ihre Vielseitigkeit: Kermit, Miss Piggy und Co. zeigen, dass für jeden Reisestil das perfekte Angebot dabei ist. Wortspiele inklusive.

Pringles: Adam Brody sind die Chips ausgegangen

Pringles dagegen setzt auf Chaos: Ein Notruf von Adam Brody lockt berühmte Schnurrbärte – darunter die von NBA-Star James Harden, Superbowl-Coach Andy Reid und Schauspieler Nick Offerman – auf eine Rettungsmission.

Snoop Doog und Tom Brady gegen Fremdenhass

Zwischen all dem Humor sticht eine ernste Botschaft hervor: Die Stiftung gegen Antisemitismus von Patriots-Besitzer Robert Kraft thematisiert in ihrem Spot die Absurdität von Hass. Snoop Dogg und Tom Brady liefern mit viel Witz Beispiele für vermeintliche "Gründe" zum Streiten – eine klare Absage an Vorurteile.

Häagen-Dazs: Eispause für Vin Diesel

Häagen-Dazs sorgt für Lacher, indem Vin Diesel und Michelle Rodriguez mitten in einer rasanten Action-Szene aus "Fast & Furious" eine Eispause einlegen. Statt wie im Kino das Gaspedal durchzudrücken, gehen es die beiden ruhiger an und cruisen durch die Gegend.

Budweiser: Pferde, Bier und Country-Musik

Budweiser bleibt dagegen bei Klassikern: Ein junges Clydesdale-Pferd macht sich in einem rührenden Spot auf, ein gefallenes Bierfass auszuliefern.

Doritos: Auch Aliens haben Lust auf Tacos

Doritos lädt Fans zum Mitmachen ein und zeigt eine kuriose Begegnung zwischen Mensch und Alien – natürlich mit Chips als Bindeglied.

Michelob Ultra: Willem Dafoe zockt um Bier

Michelob Ultra beweist in einem Pickleball-Match, dass Sportstars wie Willem Dafoe und Catherine O’Hara mit Humor und Leichtigkeit punkten können.

Ob nostalgisch, witzig oder nachdenklich – die Werbespots des Super Bowl 2025 zeigen einmal mehr, wie kreativ Werbung sein kann. Welcher Spot hat euch am meisten gefallen?

