Deal: Blau schenkt 3 Gratismonate bei Handytarifen – lohnt sich das?

Blau hat gerade einen attraktiven Deal am Start: Wer jetzt einen Mobilfunktarif abschließt, surft und telefoniert die ersten 3 Monate kostenlos. Der Deal gilt für SIM-only-Tarife im o2-Netz – ein günstiger Tarifeinstieg. Erfahrt hier, ob und für wen sich der Deal lohnt.

3 Monate gratis, erst ab dem 4. Monat zahlen

Beim Blick auf die Blau-Seite seht ihr: Blau schenkt Neu- und Bestandskunden, die eine Zweitkarte bestellen, die Grundgebühr für die ersten 3 Monate. Hier die Übersicht der Deal-Tarife:

"3 Monate für 0 €" heißt konkret: Ihr zahlt in diesem Zeitraum keine monatliche Grundgebühr, bevor ab dem vierten Monat der normale monatliche Preis des jeweiligen Tarifs greift.

Das Angebot umfasst verschiedene Mobilfunktarife zwischen 15 und 75 GB Datenvolumen, Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie 5G-Zugang ohne Aufpreis. Folgende Variante ist besonders spannend:

Tarif: Blau Allnet XL

Blau Allnet XL Netz: Telefónica (o2)

Telefónica (o2) Datenvolumen: 50 GB

50 GB Geschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G

bis zu 50 Mbit/s inkl. LTE & 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich

Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Versandkosten: keine

keine Monatliche Kosten: 0 Euro für erste 3 Monate, ab dem 4. Monat 9,99 Euro Hier geht's zum Angebot: Blau Allnet XL mit Allnet-Flat und 50 GB Datenvolumen (5G) Hier geht's zum Angebot:

Zum Deal zählen u. a. auch folgende Tarife:

Wichtig: Der Deal gilt nur für Tarife mit 24 Monaten Vertragslaufzeit.

Für wen lohnt sich das Angebot?

Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem günstigen Mobilfunktarif ohne Handy seid und euch die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten nicht stört, ist dieser Deal eine starke Option.

Vor allem die Variante mit 50 GB ist im Preisvergleich mit anderen Anbietern attraktiv. Zwar sind manche Discount-Provider im o2-Netz noch ein bisschen günstiger, aber Blau bietet als Telefónica-Tochter (o2) viel Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Der Blau-XL-Tarif mit 50 GB kostet nach dem Gratiszeitraum 9,99 Euro pro Monat. Mit 25 GB sind es 6,99 Euro/Monat. Bei 15 GB zahlt ihr 5,99 Euro/Monat.

Ist Blau ein guter Mobilfunkanbieter?

Blau steht für ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Als Tochterunternehmen von Telefónica (o2) hat es anderen Discount-Providern die Nähe zum Mutterkonzern voraus, was – wie schon erwähnt – ein gewisses Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit garantiert.

Geht es euch in erster Linie um einen günstigen Preis im o2-Netz und ihr könnt auf Premium-Features wie vollen Speed im 5G-Netz verzichten, passt Blau gut zu euren Bedürfnissen.

