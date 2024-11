Ein ganz besonderer Tipp von mir zur Black Week: Legt euch den Tefal OptiGrill+ XL zu. Der Preispunkt ist gut – und das Gerät vielseitig einsetzbar. Hier spreche ich aus Erfahrung.

Im Rahmen der Black Week bietet euch Amazon auch einen Rabatt auf den Tefal OptiGrill+ XL an. Derzeit gibt's das Gerät für 129,99 Euro. Den Preispunkt gab es in diesem Jahr schon mehrfach, immerhin spart ihr aber über 30 Euro – denn häufig kostet der Kontaktgrill um die 150 Euro im freien Handel.

Wieso dieser Kontaktgrill?

Ich habe mir den XL-Optigrill schon vor Jahren selbst gekauft. Und seitdem ist das gute Stück immer wieder im Einsatz. Etwa, um auf die Schnelle aufwandsarm mehrere Steaks zu grillen. Und das klappt mit der Automatik sehr gut. Sobald der Farbring auf "Medium" umspringt, könnt ihr die Steaks bereits aus dem Kontaktgrill holen (Tipp: Bei Dry Age Steak etwas eher rausholen). Dann sind die innen noch leicht rot – und lecker.

Oder wie wäre es mit einer schnellen Bratwurst in der Homeoffice-Mittagspause? Ein bisschen Grillfleisch im Winter? Oder vielleicht habt ihr bei euch eine kleine Party und wollt direkt ein ganzes mit Salami, Pesto und Käse belegtes Baguette fertigmachen? Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten (und Rezepte) für den Optigrill. Ich bin jedenfalls immer noch sehr zufrieden mit dem Gerät. Und die XL-Version lohnt sich schon dann, wenn ihr für zwei Personen etwas zubereiten wollt.

Gerade die automatischen Programme in Kombination mit dem Sensor (erfasst, wie dick etwa euer Fleisch ist und passt die Garzeit entsprechend an) sorgen dafür, dass ihr euer Essen einfach nur in den Grill legen müsst. Und dann wartet ihr, bis das Gerät euch ein "fertig!" signalisiert. Reinigen ist anschließend auch gar kein Problem: Einfach die Grillplatten in die Spülmaschine. Problem gelöst.

Lange Rede, kurzer Sinn: Aus eigener Erfahrung kann ich euch den Kontaktgrill sehr empfehlen. Das gute Stück macht einfach nur Spaß. Oder anders gesagt: Dieses Gerät fehlt in eurer Küche.

