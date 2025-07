Samsungs brandneue Falt-Handys Galaxy Z Flip 7 (FE) und Z Fold 7 sind ab sofort vorbestellbar. Wer jetzt zuschlägt, profitiert von einem exklusiven Pre-Sale Angebot: Ihr bekommt den doppelten Speicher ohne Aufpreis.

Samsungs günstigstes Falt-Handy Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Mit dem Galaxy Z Flip 7 FE macht Samsung den Einstieg die Welt der faltbaren Smartphones endlich erschwinglich. Das ultraportable Klapp-Handy zieht neidische Blicke auf sich und ermöglicht dank Außen-Display Top-Selfies mit der Hauptkamera.

Das Angebot gilt nur bis zu 24. Juli 2025. Dann endet der Vorverkauf und die Geräte gelangen regulär in den Handel. Wer das kostenlose Speicher-Upgrade haben will, sollte sich also beeilen. Beim Galaxy Z Flip 7 und Fold 7 bekommt ihr 512 GB Speicher zum Preis von 256 GB. Das Galaxy Z Flip 7 FE gibt's mit 256 GB zum Preis von 128 GB. Die Aktion gilt sowohl beim Einzelkauf etwa über Amazon als auch für die Bundles mit Vertrag bei Anbietern wie o2 und Blau.

Samsungs Klapp-Hit mit Wow-Effekt Samsung Galaxy Z Flip 7 Das Galaxy Z Fold 7 glänzt mit einem vergrößerten, fast ununterbrochen Außen-Display, das Selfies mit der starken Hauptkamera ermöglicht. Auch das Innen-Display ist mit 6,9 Zoll jetzt noch größer und die Akkulaufzeit beeindruckend gut. Ein faltbares Premium-Handy mit Wow-Effekt, das neidisch macht.

Drei Falt-Handys zur Auswahl.

Galaxy Z Flip 7 und Z Fold 7 sind zwei stark verbesserte Neuauflagen von Samsungs bekannten faltbaren Smartphones. Beide Geräte bieten ein noch mal deutlich besseres Nutzererlebnis als ihre Vorgängermodelle. Wie üblich lässt sich das Samsung einiges kosten, weswegen die Pre-Sale-Aktion eine gute Gelegenheit ist zu sparen. Mit dem Galaxy Z Flip 7 FE bietet Samsung zudem erstmals ein Falt-Handy als Fan Edition an. Wie üblich fällt der Preis bei diesem leicht abgespeckten Modell etwas niedriger aus.

Samsungs Edel-Faltphone Samsung Galaxy Z Fold 7 Samsungs High-End-Foldable ist so gut wie nie. Das Galaxy Z Fold 7 ist beeindruckend dünn und profitiert geschlossen nun von einem breiteren Display. Auch das Innen-Display ist gewachsen und serviert Serien, Filme, Webseiten und Co. auf einer riesigen Bildfläche. Performance und Kamera sind ebenfalls auf Top-Niveau.

Flaggschiff-Technik und Android 16

Alle drei Falt-Handys verfügen über eine Flaggschiff-Ausstattung. Sie haben schnelle Chips, gute bis sehr gute Kameras und exzellente Displays. Darüber hinaus sind sie als erst Samsung-Handys ab Werk mit Android 16 und One UI 8 ausgestattet. Dank sieben Jahren Android-Updates und Sicherheitspatches sind Galaxy Z Flip 7 (FE) und Z Fold 7 zudem sehr zukunftssicher.

