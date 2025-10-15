Blau feiert Geburtstag und haut zur Feier einige Angebote raus. Nicht alle Angebote lohnen sich, aber dieses Tarif-Bundle ist unserer Meinung nach top: Aktuell könnt ihr euch ein Samsung Galaxy S25 FE inkl. Galaxy Tab A11 und 20-GB-Tarif für nur 24,99 Euro/Monat sichern. Wir verraten, wieso ihr bei diesem Deal zugreifen könnt.

Direkt zum Angebot:

Flaggschiff-Features zum Sparpreis Samsung Galaxy S25 FE Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: Samsung Galaxy Tab A11 WiFi (UVP: 179 €)

✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 24,99 € Blau

Galaxy S25 FE + Galaxy Tab A11: Der Top-Deal im Überblick

Geräte: Samsung Galaxy S25 FE (128 GB) + Samsung Galaxy Tab A11 (WiFi)

Samsung Galaxy S25 FE (128 GB) + Samsung Galaxy Tab A11 (WiFi) Tarif: Blau Allnet M

Netz: o2-Netz (4G & 5G)

o2-Netz (4G & 5G) Datenvolumen: 20 GB pro Monat (Aktion: + 20 GB im ersten Monat zusätzlich)

GB pro Monat (Aktion: + 20 GB im ersten Monat zusätzlich) Besonderheiten: bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar.

bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar. Monatliche Kosten: 24 ,99 Euro (36 Monate)

,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

Unter den vielen Geburtstagsangeboten zählt dieses günstige Tarif-Bundle zu den Top-Deals und sticht einige der anderen Deals teilweise klar aus. Ihr bekommt Hardware im Wert von insgesamt ca. 697 Euro (aktuelle Preise für Smartphone + Tablet) und zahlt jetzt nur 24,99 Euro statt 27,99 Euro monatlich.

Ihr solltet schnell zugreifen, denn die Boni des Angebots sind zeitlich begrenzt: Das Galaxy Tab A11 könnt ihr euch bis zum 05.11.2025 über die Aktion bei Blau (per Registrierung) sichern. Das einmalige Bonus-Datenvolumen (20 GB) gibt es nur bis zum 04.11. Und auch der monatliche Preis zum Blau-Geburtstag dürfte nicht ewig verfügbar sein.

Gut zu wissen: Trotz 36 Monaten Ratenzahlung für das Galaxy S25 FE seid ihr nur 24 Monate an den Tarif gebunden. Wahlweise könnt ihr das Bundle auch in 24 Monatsraten buchen. Die Deal-Aktion beschränkt sich allerdings auf die Laufzeit über 36 Monate.

Galaxy S25 FE + Tab A11: Darum lohnt sich dieser Blau-Deal

Blau bietet euch zum Geburtstag einige Deals. Wieso sich genau dieser Deal lohnt? Zunächst spart ihr tatsächlich Geld im Vergleich zum Einzelkauf. Je nachdem woher ihr eure Hardware bezieht, spart ihr bei aktuellen Preisen rund 50 Euro.

Zudem bekommt ihr ein starkes und vor allem aktuelles Samsung-Smartphone (Release: September 2025) mit High-End-Features. Der hauseigene Samsung-Prozessor etwa bietet Leistung auf Top-Niveau. Eine Menge KI-Features der Galaxy-S25-Reihe sind ebenfalls mit an Bord. Und obendrein gibt es mit dem Galaxy Tab A11 ein angenehm kompaktes 8,7-Zoll-Tablet für Entertainment dazu.

Zum Vergleich: Blau bietet auch ein mittlerweile zwei Generationen altes iPhone 15 für 24,99 Euro/Monat im Tarif-Deal an – ohne Tablet als Zugabe. Wenn ihr also ein aktuelles Smartphone sucht und unterwegs Entertainment auf einem Tablet genießen wollt, habt ihr hier ein passendes Bundle zu einem attraktiven Preis.

Direkt zum Bundle-Deal: Hier geht's zum Galaxy S25 FE + Galaxy Tab A11 + 20 GB Blau Allnet M für 24,99 Euro statt 27,99 Euro

Geräte im Check: Das können das Galaxy S25 FE und Tab A11

Das Samsung Galaxy S25 FE punktet mit einer starken Kombination aus Leistung, Kameraqualität und Display-Technik. Es ist an die Galaxy-S25-Generation angelehnt und bietet Premium-Feeling zu einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Der 6,7-Zoll-OLED-Bilschirm mit 120 Hz bietet ein scharfes Bild mit flüssigen Animationen. Samsungs Exynos-2400-Chip liefert eine gute Performance. Und die Triple-Kamera (50 MP, 12 MP, 8 MP) hält ein starkes Hauptobjektiv, eine Ultraweitwinkelkamera und einen 3x-Zoom für hohe Flexibilität beim Fotografieren bereit.

Mit Android 16 (One UI 8) habt ihr zudem aktuelle Software vorinstalliert. Samsungs Update-Versprechen für sieben Jahre ist ebenfalls dabei. Mit diesem Smartphone bekommt ihr ein rundes Paket.

Das Galaxy Tab A11 (WiFi) ist Samsungs Einsteiger-Tablet im praktischen Kompaktformat. Es eignet sich mit seinem 8,7 Zoll großen 90-Hz-Display in HD-Auflösung vor allem für Entertainment, Browsing und Notizen. Als Kindle-Ersatz ist das äußerst leichte und kompakte Tablet ebenfalls gut geeignet. Und: Auch hier sind euch langfristig Updates garantiert.

Insgesamt bekommt ihr also eine super Kombi für unterwegs mit Software, die über mehrere Jahre up-to-date bleibt.

Jetzt Galaxy S25 FE + Galaxy Tab A11 (WiFi) mit Vertrag sichern:

