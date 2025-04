Top-Handys mit Vertrag im April 2025: Diese Angebote lohnen sich wirklich

Ob Apple oder Samsung: Wer im April ein neues Smartphone mit Vertrag sucht und einen der beiden Top-Hersteller bevorzugt, kann richtig sparen. Wir zeigen euch aktuelle Deals, die sich sowohl für Technik-Fans als auch für Sparfüchse lohnen – inklusive kurzer Einordnung, was die Smartphones draufhaben.

iPhone 16 Pro mit Vertrag: High-End zum Sparpreis

Das iPhone 16 Pro begeistert nicht nur durch seine Kamera (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

Apple hat mit dem iPhone 16 Pro wieder ordentlich nachgelegt: Ein noch größeres Display, ein bärenstarker A18-Pro-Chip und Apple Intelligence machen das Flaggschiff zum Power-Phone. Dazu gibt’s ein neues Kamerasystem mit schärferem Ultraweitwinkel und starkem Zoom – perfekt für alle, die gern kreativ sind oder einfach das Beste vom Besten wollen.

Tarif: o2 Unlimited Smart mit unbegrenztem Datenvolumen

o2 Unlimited Smart mit unbegrenztem Datenvolumen Monatlich: 47,49 €

47,49 € Einmalig: nur 5,99 € (1 € Gerät + 4,99 € Versand)

nur 5,99 € (1 € Gerät + 4,99 € Versand) Anschlusspreis: entfällt

entfällt Laufzeit: 36 Monate

Passend zum Premium-Handy bekommt ihr den Tarif o2 Unlimited Smart mit unlimitiertem Datenvolumen. Alternativ gibt's das iPhone 16 Pro für mtl. 50 Cent mehr mit dem o2 Mobile M (30 GB) und den AirPods Pro 2.

Jetzt Angebot sichern:

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen) ab 47,49 € o2 inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods Pro 2 ab 47,99 € o2

Samsung Galaxy S25 Ultra günstiger als das S25+

Das Galaxy S25 Ultra im neuen Design (© 2025 Samsung )

Samsung hat das Galaxy S25 Ultra optisch leicht verfeinert und technisch weiter aufgebohrt. Neu ist vor allem der Snapdragon 8 Elite for Galaxy, der für noch mehr Leistung sorgt – auch beim Thema KI. Mit dabei: ein riesiges 6,9-Zoll-Display, eine 200-MP-Kamera für ultraklare Bilder und ein Akku, der locker durch den Tag kommt. Wer Android liebt, bekommt hier eines der aktuell besten Geräte überhaupt.

Tarif: o2 Mobile M mit 30+ GB

o2 Mobile M mit 30+ GB Monatlich: 49,99 €

49,99 € Einmalig: 5,99 € (1 € Gerät + Versand)

5,99 € (1 € Gerät + Versand) Anschlusspreis: 0 €

0 € Laufzeit: 36 Monate

Für Flaggschiff-Fans ein Volltreffer: Zusammen mit dem Tarif o2 Mobile M kostet das Galaxy S25 Ultra derzeit 5 Euro im Monat weniger als das Galaxy S25+.

Jetzt Angebot sichern:

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 49,99 € o2

iPhone 16 mit Vertrag: Apples Allrounder zum Sparpreis

Das iPhone 16 in allen Farben (© 2024 Apple )

Das iPhone 16 ist für viele der Sweet Spot unter den Apple-Geräten: Es bietet das gewohnte Premium-Erlebnis zum erschwinglichen Preis und in kompakterer Form. Die Kamera ist gut, der Akku stark und das Display brillant.

Wie beim Pro-Modell ist außerdem Apple Intelligence an Bord: Die KI-Funktionen sollen auch hier viele Alltagsaufgaben erleichtern – etwa beim Fotografieren, Texten oder Organisieren.

Tarif: o2 Mobile M mit 30+ GB

o2 Mobile M mit 30+ GB Monatlich: 36,99 €

36,99 € Einmalig: 5,99 € (1 € Gerät + Versand)

5,99 € (1 € Gerät + Versand) Anschlusspreis: entfällt

entfällt Laufzeit: 36 Monate

Ideal für alle, die Apple wollen – aber lieber etwas weniger ausgeben. Und das mit einem Tarif, der sich sehen lassen kann.

Jetzt Angebot sichern:

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 36,99 € o2

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: Günstig, solide – und 5G inklusive

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G in Lila (© 2025 Xiaomi )

Ihr braucht kein Flaggschiff, wollt aber ein zuverlässiges Smartphone mit guter Ausstattung? Dann schaut euch das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G an. Für unter 12 Euro im Monat bekommt ihr ein Gerät mit großem Display, starkem Akku, superschnellem Aufladen und 5G – also alles, was ihr für den Alltag braucht. Das AMOLED-Display bietet satte Farben, und auch die Kamera überzeugt für diese Preisklasse. Perfekt für alle, die pragmatisch denken und clever sparen wollen.

Tarif: Blau Allnet M mit 20 GB

Blau Allnet M mit 20 GB Monatlich: 11,99 €

11,99 € Einmalig: 5,99 € (1 € Gerät + Versand)

5,99 € (1 € Gerät + Versand) Anschlusspreis: entfällt

entfällt Laufzeit: 36 Monate

Für den Preis ist das Redmi Note 14 Pro 5G ein echter Geheimtipp – gerade wenn ihr ein solides Gerät mit großem Display, starkem Akku und 5G sucht, ohne euer Konto stark zu belasten.

Jetzt Angebot sichern:

Preis-Leistungs-Tipp Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ein sehr attraktives und günstiges Mittelklasse-Handy: Das Redmi Note 14 Pro bietet vor allem ein exzellentes Display, einen großen Akku und eine hochauflösende Triple-Kamera mit 200-MP-Sensor. Mehr Details: Redmi Note 14 Pro Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB) Empfehlung der Redaktion für 11,99 Euro Blau

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht