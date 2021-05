Ihr schreibt auf eurem Samsung-Handy oder Tablet hin und wieder längere Texte? Oder mögt selbst bei kleinen Displays das Feeling klassischer Tastaturen? Dann kann Samsungs neues Smart Keyboard Trio 500 das Richtige für euch sein.

Das südkoreanische Unternehmen hat die neue Tastatur entwickelt, um euch auf euren Smartphones und Tablets klassische Tastatureingaben zu ermöglichen. Entsprechend setzt das Smart Keyboard Trio 500 voll auf Mobilität. Es ist schlank und leicht genug, um beispielsweise auf Reisen in einem Rucksack oder einer kleineren Tasche Platz zu finden. So habt ihr das Eingabegerät schnell griffbereit, wenn ihr etwa eine E-Mail beantworten oder Notizen anlegen möchtet. Samsung spricht zudem von einem Schreibgefühl wie am Rechner.

Bis zu drei verbundene Geräte gleichzeitig

Anders als andere Bluetooth-Tastaturen bietet das Smart Keyboard Trio 500 diverse Spezialfunktionen für kompatible Samsung-Geräte. Ihr könnt die Tastatur mit bis zu drei verschiedenen Geräten gleichzeitig koppeln. Per Tastendruck wechselt ihr zwischen den verbundenen Handys, Tablets oder Rechnern. So habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, eure Arbeit am Tablet kurz zu unterbrechen, um mit der Tastatur eine Textnachricht auf eurem Samsung Galaxy S21 zu tippen. Da so der von vielen anderen Bluetooth-Keyboards gewohnte Kopplungsprozess entfällt, spart ihr mit der neuen Samsung-Tastatur Zeit.

Shortcuts für eure Lieblings-Apps

Ebenso dem Komfort zugutekommt der Schnellzugriff auf favorisierte Apps. Ihr könnt drei Tasten mit Shortcuts zu euren Lieblingsanwendungen versehen. Für jedes verbundene Gerät lassen sich individuelle Shortcuts festlegen – während ihr auf dem Handy etwa WhatsApp, Mail und Browser-App wählt, sind auf dem Tablet drei andere Anwendungen möglich. Zusätzlich gibt es die Option, via Tastendruck Smartphone- oder Tablet-Inhalte mithilfe des DeX-Modus' auf einem Smart TV oder kompatiblen Monitor anzuzeigen.

Das Samsung Smart Keyboard Trio 500 ist in zwei Farben verfügbar. (© 2021 Samsung )

Für Spezialfunktionen der Tastatur benötigt ihr ein Samsung-Gerät mit One UI 3.1 (oder neuer). Zudem darf das letzte Softwareupdate des jeweiligen Samsung-Handys oder -Tablets nicht älter als März 2021 sein. Das Smart Keyboard Trio 500 ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Es kostet 44,90 Euro (UVP).