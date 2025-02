Ihr wollt unbegrenztes Datenvolumen, aber keine 60 Euro im Monat zahlen? Dann hat o2 gerade einen passenden (Love) Deal. Der Tarif o2 Unlimited on Demand kostet aktuell nur 34,99 € pro Monat statt der regulären 59,99 €. Über die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten spart ihr damit satte 600 €. Junge Leute unter 29 Jahren zahlen sogar nur 29,99 € monatlich und sparen insgesamt 720 €. Doch wie genau funktioniert der Tarif und was bekommt ihr für euer Geld?

-> Direkt zum Deal: o2 Mobile Unlimited on Demand mit 25 Euro Rabatt pro Monat

Übersicht:

Was bietet der o2 Unlimited on Demand-Tarif?

Der o2 Unlimited on Demand ist ein (prinzipiell) unlimitiertes Datenangebot mit einem speziellen Konzept: Jeden Tag stehen euch 10 GB Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung. Danach könnt ihr so oft wie ihr wollt zusätzliche 2-GB-Pakete kostenlos per SMS nachbuchen – unbegrenzt. Um die 10-GB-Grenze zu erreichen, müsstet ihr schon tägliche stundenlang Videos in hoher Qualität auf dem Handy schauen.

Einen Überblick des Datenverbrauchs beliebter Apps findet ihr in unserem Artikel "Wie viel Datenvolumen brauch ich". Ein Beispiel: Dreht ihr die Qualität bei Netflix aufs Maximum, kann der Verbrauch bei 3 GB pro Stunde liegen. Wer die Qualitätseinstellung "Automatisch" verwendet, kommt mit 250 MB pro Stunde aus.

Die maximale Surfgeschwindigkeit beträgt bis zu 300 Mbit/s im LTE- und 5G-Netz von o2. Damit könnt ihr Videos in hoher Qualität streamen, große Dateien herunterladen oder Musik hören. Zusätzlich bietet der Tarif eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Auch im EU-Ausland könnt ihr das Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten nutzen.

-> Direkt zum Deal: o2 Mobile Unlimited on Demand mit 25 Euro Rabatt pro Monat

So viel spart ihr mit dem Angebot

Normalerweise kostet der o2 Unlimited on Demand-Tarif 59,99 € im Monat. Dank des aktuellen Angebots sinkt der Preis für kurze Zeit auf 34,99 € pro Monat, was über 24 Monate eine Ersparnis von 600 € ergibt.

Junge Leute unter 29 Jahre sparen noch mehr: Für sie kostet der Tarif nur 29,99 € pro Monat. Das bedeutet eine Gesamtersparnis von 720 € gegenüber dem regulären Preis.

Hier aber ein Tipp am Rande: Wer schon o2 Kunde ist, spart mit dem Kombi-Vorteil noch mehr. Hier gibt's nämlich satte 50 Prozent Rabatt auf den Tarif.

Für wen lohnt sich der Tarif?

Dieser Tarif ist ideal für euch, wenn ihr regelmäßig viel Datenvolumen benötigt, aber nicht bereit seid, 60 Euro im Monat auszugeben. Durch das unbegrenzte Nachbuchen von Datenpaketen sorgt dafür, dass ihr immer flottes Netz zur Hand habt.

Solltet ihr euer mobiles Internet aber via Hotspot auf mehreren Geräten verwenden und mit eurem Datenverbrauch voraussichtlich häufig die 10-GB-Grenze erreichen, kann das Nachbuchen der 2-GB-Pakete nervig werden. In dem Fall solltet ihr euch einen Tarif ohne jegliche Beschränkungen suchen. Unser Vergleich der Unlimited-Tarife von Vodafone, o2 und Telekom hilft euch hier weiter.

-> Direkt zum Deal: o2 Mobile Unlimited on Demand mit 25 Euro Rabatt pro Monat

Fazit

Mit dem aktuellen Rabatt wird der o2 Unlimited on Demand-Tarif eine deutlich günstigere Option für unbegrenztes Datenvolumen. 600 € (bzw. 720 € für junge Leute) Ersparnis über 24 Monate machen das Angebot lohnenswerter. Aber eben nur, wenn euer täglicher Datenverbrauch unter 10 GB liegt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht