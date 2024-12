Im Video: Diese KI-Oma legt reihenweise Betrüger rein

Eine ganz spezielle KI hat Telefonbetrügern den Kampf angesagt. In einem Video von o2 demonstriert das Unternehmen, wie effektiv und täuschend echt eine KI-generierte ältere Dame Trickbetrüger in den Wahnsinn treibt.

WhatsApp-Scams, gefälschte Bank-SMS, Phishing-E-Mails oder einfach Telefonbetrug – Betrugsmaschen für Profit auf Kosten anderer werden immer kreativer. Das britische Telekommunikationsunternehmen Virgin Media o2 (Joint Venture mit Telefónica-Beteiligung) hat unter dem o2-Banner solchen Betrügern nun eine kuriose KI entgegengesetzt, die täuschend echt ist. Seht euch im englischsprachigen Video selbst an, wie genial die künstliche Intelligenz auf Anrufe mit zwielichtigen Anliegen reagiert:

KI-Oma hält Betrüger bis zu 40 Minuten hin

Die in Zusammenarbeit mit dem auf Betrüger spezialisierten YouTuber "Jim Browning" trainierte KI mit dem Namen "Daisy" hat vor allem ein Ziel: Betrüger möglichst lange in ein Gespräch zu verwickeln. Dafür simuliert sie eine stereotypische Rentnerin – ein vermeintlich einfaches Ziel für Betrüger. Statt Geld bekommen diese aber falsche Bankdaten, Geschichten über die Hauskatze oder die Hobbys der Rentnerin. Bis zu 40 Minuten schafft die KI, Betrüger am Hörer zu halten, wie Bild.de berichtet. Laut eines o2-Sprechers hindere Daisy vor allem Kriminelle daran, echte Menschen zu erreichen.

Um die Daisy-KI auf das Radar der Betrüger zu bringen, hat das Unternehmen Fake-Nummern in Telefonlisten platziert, die zur echt wirkenden Rentnerin führen. Oft nutzen Betrügernetzwerke solche Listen, um Opfer zu finden.

Bis jetzt beschränkt sich das Projekt wohl auf Großbritannien. Über einen Test im deutschsprachigen Raum gibt es derzeit keine Information. Interessant wäre eine "deutsche Oma" aber in jedem Fall. Dafür müsste man vermutlich erst eine entsprechende KI mit Material füttern.