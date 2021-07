Samsung hat das nächste "Galaxy Unpacked"-Event bekanntgegeben – doch allzu viel Spannung dürfte diesmal nicht aufkommen, da durch zahlreiche Leaks viele Details zu Galaxy Z Fold 3 und Co. schon durchgesickert sind. Zudem hat Samsung selbst schon verräterische Teaser-Videos veröffentlicht.

Samsung kündigte die "Unpacked"-Einladung sowohl über den hauseigenen Newsroom als auch per YouTube-Video offiziell an. Am 11. August ist es so weit. Dann zeigt das Unternehmen voraussichtlich mehrere neue Smartphones und Wearables. Zwar enthält die Termin-Bekanntgabe keine Details dazu, welche Geräte Samsung zeigen wird – aber anhand der Gerüchte und Leaks der letzten Zeit gelten mehrere Kandidaten als praktisch sicher.

Ein bereits vorher auf Twitter geleakter Teaser zum Unpacked-Event stellte gleich fünf Geräte in Aussicht. Dazu gehören unter anderem das Galaxy Z Fold 3 und die nächste Generation des Galaxy Z Flip. Die Gehäuseform beider Modelle deutete Samsung bereits anhand eines Teaser-Clips an.

Gerüchte zu Galaxy Z Fold 3

Das noch nicht veröffentlichte Falt-Handy Galaxy Z Fold 3 birgt kaum noch maßgebliche Geheimnisse – dafür wurden bereits zu viele Details zu Design und Features bekannt. Bis zur Veröffentlichung ist selbstredend nicht sicher, ob die bisherigen Gerüchte zutreffen. Vor Kurzem beispielsweise tauchten Renderbilder auf, welche die drei Gehäusefarben zeigen sollen: Schwarz, dunkles Grün und Rosa. Zudem lassen sich Rückschlüsse bezüglich des Gehäusedesigns ziehen. Die im Vergleich zum Fold 2 etwas schlankere Hauptkamera auf der Rückseite besteht laut Leaks aus drei vertikal angeordneten Objektiven inklusive LED-Blitz.

Das Display soll aufgeklappt eine Diagonale von 7,55 Zoll bieten. Zusätzlich gebe es auf der Außenseite des Gehäuses ein weiteres, kleineres Display (6,2 Zoll). Hinsichtlich des Prozessors ist ein Snapdragon 888 Plus von Qualcomm oder eine leistungsstärkere Version des Exynos 2100 im Gespräch. Auch der Support des Galaxy Pen ist möglich.

Auch nächstes Galaxy Z Flip am 11. August?

Das kommende Galaxy Z Flip soll laut Gerüchten einen Snapdragon 888 und ein im Vergleich zum Vorgänger größeres 1,9-Zoll-Außendisplay erhalten. Als Hauptdisplay könnte eine Variante mit 6,7-Zoll-Diagonale zum Einsatz kommen. Ebenso wie beim Galaxy Z Fold 3 gibt es zudem die Möglichkeit, dass die Unterstützung des Samsung-Stifts hinzukommt. Ein weiteres Feature dürfte der deutlich niedrigere Preis als beim Vorgängermodell sein.

Trotz der der vielen Leaks wird das "Galaxy Unpacked"-Event aller Voraussicht nach ein interessantes Ereignis, da die neuen Smartphones erstmals offiziell zu sehen sein werden. Zudem könnten zusätzliche Präsentationen auf Samsungs Agenda stehen – beispielsweise von der Galaxy Watch 4.