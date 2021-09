Wie gut ist der Akku von iPhone 13, iPhone 13 mini und iPhone 13 Pro (Max)? Apple zufolge sind alle Modelle um einiges ausdauernder als ihre Vorgänger. Der YouTuber Mrwhosetheboss wollte es genau wissen und hat die Akkulaufzeit getestet.

Besitzer von Android-Flaggschiffen könnten künftig bald neidisch auf das iPhone 13 Pro Max schielen. Denn das große neue Apple-Handy hat im Akkulaufzeit-Test überragend abgeschnitten. Anschauen könnt ihr euch den Vergleich in dem Video über diesem Artikel. Bevor der YouTuber darin das Resultat verkündet, erklärt er, wie das Durchhaltevermögen der Handys unter der enormen Belastung einzuordnen ist:

über 5 Stunden: solide

über 6 Stunden: sehr gut

über 7 Stunden: großartig

über 8 Stunden: unglaublich

Und wo ordnet sich das iPhone 13 Pro Max hier nun ein? Überhaupt nicht. Denn mit einer Akkulaufzeit von knapp unter zehn Stunden sprengt es den bekannten Rahmen. In den Worten von Mrwhoseboss: "Das ist nicht nur der beste Wert, denn ich je ermittelt habe. Es ist auch meilenweit vor allem anderen. .. Es ist weit genug voraus, dass ich mit Sicherheit sagen kann: Das ist der König."

Wie gut ist der Akku des iPhone 13 mini?

Das iPhone 13 Pro Max ist also der neue Ausdauer-Champion, doch wie sieht es mit der Akkulaufzeit des iPhone 13 mini aus? Das Vorgängermodell lässt diesbezüglich etwas zu wünschen übrig, was nicht allzu überraschend ist. Denn das kompakte Gehäuse bietet zu wenig Platz für einen großen Akku. Das neue Modell ist genauso klein, aber ein wenig dicker und Apple verspricht mehr Durchhaltevermögen. Was sagt der Akkulaufzeit-Test?

Überraschenderweise kommt das iPhone 13 mini auf 6 Stunden und 27 Minuten, was nach der anfangs genannten Definition zufolge einer sehr guten Akkulaufzeit entspricht. Deutlich wird das auch bei einem Vergleich mit dem ebenfalls getesteten iPhone 12, das deutlich größer ist, aber eine halbe Stunde früher schlappmacht. Großartige Neuigkeiten also für Fans kompakter Premium-Handys.

Auch das iPhone 13 überzeugt

Das neue Standardmodell überraschte den YouTuber ebenfalls positiv: Mit einer Akkulaufzeit von 7 Stunden und 45 Minuten sei es auf Augenhöhe mit einigen der besten Flaggschiffe auf dem Markt. Das iPhone 13 Pro legt noch einen drauf und hat am Ende 8 Stunden und 17 Minuten auf der Uhr. Damit befinde es sich unter den fünf bis zehn besten Smartphones, die der YouTuber jemals getestet habe. Alle vier neuen iPhones konnten im Akkulaufzeit-Test also vollends überzeugen.