Sony fährt mit dem neuen Xperia Pro-I schwere Kamera-Geschütze auf. Das neue Sony-Handy ist das erste Smartphone mit einem 1,0-Zoll-Bildsensor mit Phasenerkennungs-Autofokus. Der Preis für dieses Foto-Monster fällt jedoch hoch aus.

Sony konnte mit seinen Smartphones in den letzten Jahren kaum Aufmerksamkeit erregen. Zu wenig Innovation und fragwürdiges Marketing sind Fehler, die sich ein Hersteller in einer von Apple, Samsung und Xiaomi dominierten Branche nicht erlauben darf. Doch das könnte sich mit dem Xperia Pro-I ändern. Das neue Sony-Handy ist seit heute offiziell und bringt eine Kamera mit sich, wie wir sie in einem Smartphone bisher noch nie gesehen haben.

Unsere Empfehlung Anzeige

Google Pixel 6

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Bose Noise Cancelling Headphones 700 Blau Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für Blau Kunden)

Völlig neues Kamerasystem (auch bei wenig Licht scharfe Fotos)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 33,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Sony Xperia PRO-I: DIE Kamera

Der Slogan des Sony Xperia Pro-I lautet "THE Camera", zu deutsch "DIE Kamera" und den nehmen die Japaner auch ernst. Das neue Sony-Handy ist nämlich mehr Kamera als Smartphone und richtet sich mit seiner Ausstattung klar an Kreative, die ein handliches Gerät mit professioneller Filmausstattung brauchen.

Ihr bekommt hier unter anderem einen 1,0-Zoll-Bildsensor mit Phasenerkennungs-Autofokus, der auch in der RX100-VII-Kamera zum Einsatz kommt und zum Beispiel für seine gute Performance bei wenig Licht bekannt ist. Hinzukommen ein BIONZ-X-Bildprozessor, für rauschfreie Bilder sowie ein 24-mm-Tessar-Objektiv von ZEISS mit dualer f/2.0- und f/4.0-Blende.

Doch das ist noch längst nicht alles: Das Sony Xperia Pro-I ist das erste Smartphone, dass Videos in 4K bei bis zu 120 fps aufnimmt und dabei zahlreiche professionelle Einstellungsmöglichkeiten bietet. Neben dem großen Hauptobjektiv sind außerdem ein 12-MP-Ultraweitwinkel-, ein 12-MP-Telesensor sowie ein ToF-Sensor an Bord.

Neues Sony-Handy: Der Preis ist heiß

Die Monster-Kamera des Sony Xperia Pro-I ist eine deutliche Kampfansage in Richtung der Markführer, die sich bisher in diesem Terrain behauptet haben. Allerdings müssen Tests erst noch zeigen, was mit der professionell Fotografenausstattung in der Realität möglich ist.

Wer Neugierig ist und sich das neue Sony-Handy kaufen möchte, wird es sich bei dem ausgeschriebenen Preis jedoch zweimal überlegen. Der Hersteller verlangt nämlich ganze 1799 Euro. Ihr habt jedoch noch ein wenig Zeit euch die Sache zu überlegen, da der Verkauf erst im Dezember startet.