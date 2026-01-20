Vodafone empfehlen & Prämie kassieren: So sichert ihr euch bis zu 600 €

Vodafone zahlt für erfolgreiche Empfehlungen bares Geld. Wer Freunden einen Tarif schmackhaft macht und diese über einen persönlichen Empfehlungslink bestellen lässt, kann sich je nach Produkt über eine Prämie von bis zu 600 Euro freuen. Und das ist derzeit noch mehr als gewöhnlich: Nur jetzt legt Vodafone bei GigaMobil-Tarifen zusätzlich 150 Euro oben drauf.

Was das Ganze besonders attraktiv macht: Es handelt sich nicht um Gutscheine oder Rabatte, sondern um eine Auszahlung aufs Konto.

Jetzt Freunde werben: Hier geht's zur Angebots-Seite von Vodafone.

Die wichtigsten Infos zur Aktion auf einen Blick

Vodafone belohnt Empfehlungen grundsätzlich mit bis zu 450 Euro Prämie

Nur jetzt zusätzliche 150 Euro Bonus bei GigaMobil-Empfehlungen

Insgesamt kommt ihr somit auf bis zu 600 Euro mögliche Prämie

Beide Aktionen laufen noch bis zum 02.02.2026

Empfehlbar sind Tarife aus Mobilfunk, Internet & Festnetz, GigaTV und CallYa

Hinweis: Nach der Bestellung müssen Empfehlende allerdings etwas Geduld mitbringen. Die Prämie wird nicht sofort ausgezahlt, sondern etwa drei Monate nach Vertragsabschluss über den Abwicklungspartner Tellja überwiesen.

So funktioniert die Aktion

Das Prinzip hinter "Freunde werben Freunde" ist schnell erklärt. Wenn ihr bereits einen Vodafone-Tarif nutzt, könnt ihr über die Aktionsseite einen persönlichen Empfehlungslink erstellen. Diesen verschickt ihr an Freunde und Freundinnen , die anschließend über genau diesen Link einen neuen Tarif abschließen.

Wichtig dabei: Mit dem Klick auf "Empfehlen" verlasst ihr die Vodafone-Seite und landet bei Tellja (einem seriösen Partner von Vodafone). Das Unternehmen übernimmt die komplette Abwicklung der Aktion, inklusive Statusanzeige und späterer Auszahlung. Entsprechend gelten dort auch eigene Datenschutzhinweise.

Welche Prämien möglich sind

Die Höhe der Prämie hängt davon ab, welches Produkt ihr empfehlt. Hier der Überblick über die Kategorien:

Mobilfunkverträge der GigaMobil-Reihe: bis zu 450 Euro. Wer aber im Aktionszeitraum vom 12. Januar bis 2. Februar 2026 empfiehlt, kann zusätzlich 150 Euro Bonus erhalten.

bis zu 450 Euro. Wer aber im Aktionszeitraum vom 12. Januar bis 2. Februar 2026 empfiehlt, kann zusätzlich 150 Euro Bonus erhalten. Internet- und Festnetz-Tarife über Kabel oder DSL: bis zu 210 Euro.

bis zu 210 Euro. GigaTV: bis zu 50 Euro

bis zu 50 Euro CallYa-Prepaid-Tarife: bis zu 70 Euro

Noch mehr Boni: Hat euer empfohlener Freund aktuell noch einen Festnetz-Vertrag bei einem anderen Anbieter, bietet Vodafone einen Wechselservice an. Dabei übernimmt der Anbieter die Kosten für den Vodafone-Anschluss für bis zu zwölf Monate und kümmert sich auch um die Kündigung des alten Vertrags.

Bedingungen und wichtige Hinweise

Entscheidend für die Prämienhöhe ist immer der Zeitpunkt der Bestellung, nicht der Moment, in dem ihr den Link verschickt. Der Empfehlungslink ist 30 Tage gültig. Die Auszahlung erfolgt etwa drei Monate nach erfolgreichem Vertragsabschluss per Überweisung.

Auch bestehende Vodafone-Kunden können geworben werden – allerdings nur für Produkte, die sie bisher nicht nutzen und neu abschließen. Mehrere erfolgreiche Empfehlungen innerhalb von sechs Monaten gelten als Mehrfach-Empfehlung und können die Prämie erhöhen.

Unterm Strich ist die Aktion vor allem für alle interessant, die ohnehin jemanden im Freundeskreis haben, der über einen neuen Tarif nachdenkt. Wer zur richtigen Zeit empfiehlt, kann hier eine vergleichsweise hohe Prämie mitnehmen.

