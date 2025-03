Was ist Meta AI? WhatsApp, Insta und Facebook jetzt mit KI-Helfer

Nach längerer Wartezeit ist es endlich soweit: Meta AI startet in Deutschland. Der digitale Assistent wird in WhatsApp, Instagram, Facebook und Messenger integriert und soll mit ChatGPT und anderen KI-Diensten konkurrieren.

Während Nutzer in den USA bereits seit September 2023 Zugriff auf die KI haben, musste Meta in Europa zunächst Hürden überwinden. Strenge Datenschutzgesetze wie die DSGVO und der Digital Services Act verlangten Anpassungen am System. Erst nach intensiven Verhandlungen mit den Behörden erhielt Meta die Genehmigung für den Start.

Jetzt wird Meta AI nach und nach für Nutzer in Deutschland und anderen EU-Ländern freigeschaltet.

Wo findet ihr Meta AI?

Da Meta AI schrittweise ausgerollt wird, ist der Assistent nicht sofort für alle verfügbar. Ob ihr bereits Zugriff habt, könnt ihr folgendermaßen prüfen:

In WhatsApp erscheint Meta AI als neuer Kontakt in eurer Chatliste.

In Instagram findet ihr die KI über die Suchfunktion oder das Nachrichten-Symbol.

In Facebook lässt sich Meta AI über das Suchfeld aufrufen.

Im Messenger könnt ihr den Chatbot als Kontakt hinzufügen.

Falls die KI bei euch noch nicht sichtbar ist, kann es noch ein paar Wochen dauern, bis sie freigeschaltet wird. Achtet darauf, dass eure Apps auf dem neuesten Stand sind, um Meta AI nutzen zu können.

Was kann Meta AI?

Meta AI basiert auf dem Llama-Sprachmodell und soll Nutzern mit intelligenten Antworten und kreativen Ideen helfen. Je nach Plattform gibt es jedoch unterschiedliche Schwerpunkte:

WhatsApp: Ihr könnt der KI Fragen zu verschiedenen Themen stellen, sie in Gruppenchats erwähnen und euch bei der Planung von Aktivitäten helfen lassen. In den USA ist bereits eine Bildgenerierungsfunktion verfügbar – möglicherweise kommt sie auch bald nach Deutschland.

Ihr könnt der KI Fragen zu verschiedenen Themen stellen, sie in Gruppenchats erwähnen und euch bei der Planung von Aktivitäten helfen lassen. In den USA ist bereits eine Bildgenerierungsfunktion verfügbar – möglicherweise kommt sie auch bald nach Deutschland. Instagram: Die KI kann Bildunterschriften vorschlagen, Hashtags empfehlen und bei der Ideenfindung für Posts und Stories unterstützen.

Die KI kann Bildunterschriften vorschlagen, Hashtags empfehlen und bei der Ideenfindung für Posts und Stories unterstützen. Facebook: Hier lässt sich Meta AI in die Suchfunktion integrieren, Kommentare beantworten und beim Erstellen von Beiträgen helfen.

Hier lässt sich Meta AI in die Suchfunktion integrieren, Kommentare beantworten und beim Erstellen von Beiträgen helfen. Facebook Messenger: Neben dem klassischen Chat kann der Assistent Bilder generieren, Gruppenaktivitäten koordinieren und Übersetzungen anbieten.

Datenschutz: Was passiert mit euren Daten?

Mit der Einführung von Meta AI stellt sich die Frage, wie sicher eure Daten sind. Meta betont, dass Nutzereingaben nur für die Verbesserung des Dienstes genutzt werden, wenn ihr dies erlaubt. In den Einstellungen könnt ihr festlegen, ob eure Chats analysiert werden dürfen oder nicht.

Datenschützer sehen den neuen Assistenten dennoch kritisch. Besonders die Verwendung von Nutzereingaben zur Weiterentwicklung der KI wird diskutiert. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Datenschutzoptionen genau überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

