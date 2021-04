Als Apple das erste iPhone mit Face ID präsentierte, schien dem Gesichtsscanner die Zukunft zu gehören. Doch dann kam die Corona-Pandemie – und damit die Gesichtsmaske. iPhone-Nutzer fordern seither alternative Login-Methoden. Apple hat zugehört: Bald hilft euch die Apple Watch beim Entsperren eures iPhones.

Falls ihr eine Apple Watch habt, könnt ihr euch freuen. Apple veröffentlicht bald das große Update watchOS 7.4 für die smarte Armbanduhr, das viele neue Features bereithält. Dazu gehört ein praktischer Hilfsdienst für iPhones mit Face ID. Da Gesichtsmasken die Funktionsweise von Face ID behindern, springt zukünftig die Apple Watch in die Bresche. Sobald das iPhone erkennt, dass ihr eine Maske tragt, nutzt ihr zum Entsperren einfach eure Apple Watch.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 11 + o2 Free M 20 GB 12 MP Zweifach-Kamera (Ultraweitwinkel‑ und Weitwinkel­objektiv)

Liquid Retina HD Display (15,5 cm Diagonale mit IPS Technologie)

20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) 46,99 € mtl./24Monate: 36,99 einmalig: 1,00 € zum shop

iPhone via Apple Watch entsperren

Ihr aktiviert die Option "Entsperren mit Apple Watch" in der Uhren-App eures iPhones. Der Menüabschnitt heißt "Face ID und Passcode". Euer iPhone benötigt dazu iOS 14.5 und eure Apple Watch die watchOS-Version 7.4. Die Aktualisierungen beider Betriebssysteme erscheinen im Laufe der nächsten Woche, so Apple. Damit das Feature funktioniert, müsst ihr die intelligente Uhr tragen und entsperrt lassen.

Wenn ihr die Funktion aktiviert habt, achtet euer iPhone beim Login darauf, ob ihr eine Maske tagt. Wenn dem so ist, wird nicht etwa die Eingabefläche des PIN-Codes eingeblendet – stattdessen übernimmt eure Apple Watch die Authentifizierung. Alles geschieht automatisch. Ihr braucht den Login auf der Apple Watch nicht extra zu bestätigen. Die Apple-Uhr gibt euch lediglich ein dezentes haptisches Feedback, wenn sie den Login auf eurem iPhone übernimmt.

Apple Pay funktioniert nicht mit dem Feature

So praktisch das iPhone-Entsperren via Apple Watch auch ist – es gibt eine Einschränkung: Apple Pay könnt ihr auf diese Weise nicht nutzen. Wenn ihr beispielsweise im Supermarkt mit Maske einkauft und am Bezahl-Terminal euer iPhone zückt, steht die iPhone-Authentifizierung per Apple Watch nicht zur Verfügung. In dem Fall müsst ihr entweder den PIN-Code eures Apple-Smartphones eingeben oder direkt die Uhr für Apple Pay verwenden. Die Apple Watch unterstützt den Bezahldienst des Unternehmens ebenfalls.

Deal Apple iPhone 11 + o2 Free M 20 GB 46,99 € mtl./24Monate: 36,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Apple iPhone 12 + o2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro 67,99 € mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum shop