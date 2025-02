WhatsApp sorgt für mehr Farbe in euren Chats. Mit einer neuen Funktion könnt ihr jetzt nicht nur neue Chat-Hintergründe wählen, sondern auch Sprechblasen umgestalten. Damit wird das Messenger-Erlebnis individueller als zuvor.

Das neue Feature "Chat-Designs" wurde im offiziellen WhatsApp-Blog angekündigt. Ihr habt über diese Funktion die Möglichkeit, eure Sprechblasen im Chat gesondert farblich anzupassen. Ihr könnt aus einer Vielzahl an Farben wählen, um Unterhaltungen visuell nach eurem Geschmack zu gestalten. Entweder nutzt ihr ein vordefiniertes Design oder stellt eure eigene Farbkombination selbst zusammen.

Chat-Design in WhatsApp: So nutzt ihr das Feature

Die Anpassung erfolgt denkbar einfach: In den "Einstellungen" unter "Chats" könnt ihr ein Standarddesign für alle Unterhaltungen festlegen.

Falls ihr lieber jeden Chat individuell gestalten wollt, geht das ebenfalls. Auf iPhones tippt ihr dazu einfach auf den Chat-Namen am oberen Bildschirmrand, während Android-Nutzer das Drei-Punkte-Menü nutzen, um die Option "Chatdesign" auszuwählen.

WhatsApp: Chat-Designs geben euch mehr individuelle Anpassungsmöglichkeiten (© 2025 WhatsApp )

Neben den bunten Sprechblasen gibt es auch 30 neue Hintergründe zur Auswahl. Wem das nicht reicht, der kann eigene Bilder hochladen und als Chat-Hintergrund verwenden. Die Designs sind dabei nur für euch sichtbar – euer Chat-Partner sieht sie nicht.

Rollout hat begonnen

Die Funktion wird schrittweise weltweit verfügbar gemacht. Je nach Standort könnte es also noch ein paar Tage dauern, bis ihr sie nutzen könnt. Falls ihr sie noch nicht seht, heißt es also: ein wenig Geduld haben. WhatsApp spricht offiziell von "in den nächsten Wochen".

Auf unserem Redaktions-Smartphone ist das Feature bereits verfügbar. Mit diesen neuen Möglichkeiten macht WhatsApp einen weiteren Schritt in Richtung Personalisierung.

