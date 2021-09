Xiaomi hat heute das Xiaomi 11T (Pro) auf einem globalen Launch-Event vorgestellt. Wir waren live in Berlin bei der deutschen Vorstellung vor Ort und haben uns ein Bild von den neuen Flaggschiffen gemacht. Unseren ersten Eindruck verraten wir im Xiaomi 11T (Pro) Hands-on.

Voller Stolz präsentiert uns Xiaomi vor der Vorstellung des Xiaomi 11T (Pro) den großen Wachstum und die Erfolge auf dem Smartphone-Markt. Zurecht, denn der Hersteller ist mittlerweile global die Nummer Zwei und in Europa sogar die Nummer Eins – vor Apple und Samsung. Umso gespannter waren wir, wie gut die neue T-Flaggschiff-Reihe ist. Kurzgefasst: Sie hat uns nicht enttäuscht und unterstreicht, warum Xiaomi aktuell so beliebt ist. Doch der Reihe nach …

Xiaomi Mi 11T (Pro) Hands-on: Ein klassisches Premium-Smartphone

Xiaomi hat sich bei seinen neuen Flaggschiffen für einen Standard-Look entschieden, mit dem sie sich kaum aus der Android-Masse hervorheben. Beide setzen auf ein 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit Punch Hole für die Frontkamera. Beim Pro-Modell wölbt sich das Glas an den Seiten über die Kanten und bei der Standard-Version liegt es flach auf. Sonst gibt es hier keine Unterschiede.

Das Xiaomi 11T und Xiaomi 11T Pro bieten den klassischen Android-Look (© 2021 )

Das gilt auf für die verglaste Rückseite, wo wir ein senkrecht verbautes Triple-Kameramodul finden, das mit seinen markant hervorstechenden Linsen an eine klassische Kamera mit Filmbandspulen erinnern soll. Mit etwas Fantasie erkennen wir das sogar, doch beeindruckend, geschweige denn innovativ, ist das Design nicht. Das gilt auch für die Verarbeitung. Alles fühlt sich hochwertig an, aber eben auch nicht sonderlich anders als bei anderen Premium-Smartphones.

Die beste Hardware und zwei Top-Features

Was die Ausstattung angeht, so bekommen wir beim Xiaomi 11T und Xiaomi 11T Pro das Beste geboten, was der Markt aktuell für Android-Smartphones hergibt. 108-MP-Triplekameras, 120-Hz-Displays, ausdauernde 5000-mAh-Akkus, kratz- und bruchfestes Gorilla Glas Victus und schnelle Chips. Im Standard-Modell steckt ein MediaTek-Dimensity-1200-Chip und in der Pro-Variante ein Snapdragon-888-SoC. Letztere ist deutlich leistungsfähiger, was sich auch bei der Bedienung bemerkbar macht.

Grundsätzlich laufen Animationen aber auf beiden Modellen dank des 120-Hertz-Displays und der starken Chip-Hardware fließend und schnell ab. Der Laie wird hier kaum Unterschiede feststellen.

Xiaomi will bei der 11T-Pro-Kamera mit neuartiger Filmsoftware überzeugen (© 2021 )

Die zwei Top-Features "Cinemagic" und "Hyper-Charge" konnten wir leider noch nicht testen, doch sie klingen vielversprechend. Bei Cinemagic handelt es sich um eine Reihe KI-Video-Funktionen, mit der ihr Filmeffekte wie aus Hollywood in eure Videos einbaut, ganz ohne komplizierte Nachbearbeitung. Hyper-Charge ist eine neue 120-Watt-Schnellladetechnologie, welche den Akku des 11T-Pro-Modells innerhalb von zehn Minuten von Null auf 65 Prozent aufladen soll.

Xiaomi setzt die Konkurrenz mit einem Kampfpreis unter Druck

Unser erster Eindruck vom Xiaomi Mi 11T (Pro) ist durchweg positiv. Der Hersteller beschränkt sich auf zwei Top-Features und liefert die dazugehörige Standard-Premium-Hardware. Hinzu kommt jedoch der hervorragende Preis. Diese Varianten gibt es:

Xiaomi 11 T

8 GB RAM + 128 GB ROM für 499 Euro

8 GB RAM + 256 GB ROM für 549 Euro

Xiaomi 11T Pro

8 GB RAM + 128 GB ROM für 649 Euro

8 GB RAM + 256 GB ROM für 699 Euro

12 GB RAM + 256 GB ROM für 749 Euro

Vergleichbar gut ausgestattete Smartphones von Apple oder Samsung kosten deutlich mehr. Daher sind wir gespannt, wie gut die neuen Xiaomi-Flaggschiffe ankommen. Was die Handys im Detail bieten, erfahrt ihr schon bald auf CURVED in unseren Tests.

Und vielleicht haben wir noch das eine oder andere spannende Thema von dem Event mitgenommen, das wir euch in Kürze ebenfalls präsentieren...